FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 812

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Renat Akhtyamov:

Цель 1.21, ну сколько раз можно повторять?

По чем купил - не важно.

ибо у меня и ниже 1.155 есть

Пусть так...

У тебя Евро растет и цель этого роста 1.21

У нас Евро продают и цель этого снижения 1.1550

Ждемс, где цена будет раньше!!!

 

Ребят, что вы спорите?. Цена будет 1.35 к сентябрю следующего года.)))

 
Aleksandr Yakovlev:

Ребят, что вы спорите?. Цена будет 1.35 к сентябрю следующего года.)))

палки проверяем

следствия, так скажем

как обычно такой разговор не из коротких

 
Aleksandr Yakovlev:

Ребят, что вы спорите?. Цена будет 1.35 к сентябрю следующего года.)))


Более скажу,цена будет биться в диапазоне 0.94 - 1.56 и будет там,куда пальцем тыкнете.

 
Vadens:

Более скажу,цена будет биться в диапазоне 0.94 - 1.56 и будет там,куда пальцем тыкнете.

А я расскажу такой прогноз, который всем прогнозам прогноз.....

цена будет биться в диапазоне 0 - 1000000000000 и будет там,куда пальцем тыкнете.

По такому прогнозу, полковник, к сожалению не заработать даже на чай с черным хлебом.
 
Renat Akhtyamov:
А я расскажу такой прогноз, который всем прогнозам прогноз.....

цена будет биться в диапазоне 0 - 1000000000000 и будет там,куда пальцем тыкнете.

По такому прогнозу, полковник, к сожалению не заработать даже на чай с черным хлебом.

Тут ты,как никогда,прав! Сам понимаешь,это была шутка.

Я вообще считаю,что по чужому прогнозу и по чужому интеллекту можно только сливать.

Впрочем,справедливости ради,надо признать,что общение,даже эмоциональное,на пользу профессиональному росту каждого,т.к. так или иначе,а идеи,наработки,опыт перетекают друг другу и поддерживают живой интерес к делу,на радость MQшникам и ДЦшникам,тратящим средства на содержание сайтов.

 
Vadens:

Тут ты,как никогда,прав! Сам понимаешь,это была шутка.

Я вообще считаю,что по чужому прогнозу и по чужому интеллекту можно только сливать.

Впрочем,справедливости ради,надо признать,что общение,даже эмоциональное,на пользу профессиональному росту каждого,т.к. так или иначе,а идеи,наработки,опыт перетекают друг другу и поддерживают живой интерес к делу,на радость MQшникам и ДЦшникам,тратящим средства на содержание сайтов.

Кстати, твою системс если обсуждать, то простыми словами - это отлов разворота.

Не спорю, сам пробовал - норм.

 
Renat Akhtyamov:

Кстати, твою системс если обсуждать, то простыми словами - это отлов разворота.

Не спорю, сам пробовал - норм.

Именно так и никак по другому! "Отлов разворота" это нахождение начала движения и знание направления по факту,методом втыка,разведкой боем. Остальное спортивная мастурбация.

Конешна,тут нужны усилия,чтобы заточиться на нюансах профессионализма. В любом деле профессионала отличает знания и умения в нюансах.

Вон Лесоруб затачивается на палках и знает нюансы. На самом деле,смотря чужим взглядом,палки в такой же мере брехливые как и всё остальное,но он потратил время и наработал владение нюансами. К примеру,я гляжу на график,а половина палок просто опрокинуты,а у него противоход и т.д. . Вполне возможно и не палки ему уже помогают,а те мелочи,которые он наработал,благодаря палкам.

Так и я неоднократно влазил в биржевой анализ,смотрел на палки и сверху и снизу,представлял себя на Багамах,благодаря твоей маус.........и кажный раз возвращался к отлову разворота.

 
Vadens:

Именно так и никак по другому! "Отлов разворота" это нахождение начала движения и знание направления по факту. Остальное спортивная мастурбация.

Конешна,тут нужны усилия,чтобы заточиться на нюансах профессионализма. В любом деле профессионала отличает знания и умения в нюансах.

Вон Лесоруб затачивается на палках и знает нюансы. На самом деле,смотря чужим взглядом,палки в такой же мере брехливые как и всё остальное,но он потратил время и наработал владение нюансами. К примеру,я гляжу на график,а половина палок просто опрокинуты,а у него противоход и т.д. . Вполне возможно и не палки ему уже помогают,а те мелочи,которые он наработал,благодаря палкам.

Так и я неоднократно влазил в биржевой анализ,смотрел на палки и сверху и снизу,представлял себя на Багамах,благодаря твоей маус.........и кажный раз возвращался к отлову разворота.

Вот поэтому я и продолжаю писать дальше.

Чем точнее будет определена точка разворота тем лучше. А куда и как идет цена - это дело третье.

 
Renat Akhtyamov:

Вот поэтому я и продолжаю писать дальше.

Чем точнее будет определена точка разворота тем лучше. А куда и как идет цена - это дело третье.


Первое предложение понятно. А вот "куда и как идет цена - это дело третье" вызывает внутреннее сопротивление. Фраза похожа на сценическим дым при исполении Пугачёвой песни Айсберг.

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