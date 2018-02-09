FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 812
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Цель 1.21, ну сколько раз можно повторять?
По чем купил - не важно.ибо у меня и ниже 1.155 есть
Пусть так...
У тебя Евро растет и цель этого роста 1.21
У нас Евро продают и цель этого снижения 1.1550
Ждемс, где цена будет раньше!!!
Ребят, что вы спорите?. Цена будет 1.35 к сентябрю следующего года.)))
Ребят, что вы спорите?. Цена будет 1.35 к сентябрю следующего года.)))
палки проверяем
следствия, так скажем
как обычно такой разговор не из коротких
Ребят, что вы спорите?. Цена будет 1.35 к сентябрю следующего года.)))
Более скажу,цена будет биться в диапазоне 0.94 - 1.56 и будет там,куда пальцем тыкнете.
Более скажу,цена будет биться в диапазоне 0.94 - 1.56 и будет там,куда пальцем тыкнете.
цена будет биться в диапазоне 0 - 1000000000000 и будет там,куда пальцем тыкнете.По такому прогнозу, полковник, к сожалению не заработать даже на чай с черным хлебом.
А я расскажу такой прогноз, который всем прогнозам прогноз.....
цена будет биться в диапазоне 0 - 1000000000000 и будет там,куда пальцем тыкнете.По такому прогнозу, полковник, к сожалению не заработать даже на чай с черным хлебом.
Тут ты,как никогда,прав! Сам понимаешь,это была шутка.
Я вообще считаю,что по чужому прогнозу и по чужому интеллекту можно только сливать.
Впрочем,справедливости ради,надо признать,что общение,даже эмоциональное,на пользу профессиональному росту каждого,т.к. так или иначе,а идеи,наработки,опыт перетекают друг другу и поддерживают живой интерес к делу,на радость MQшникам и ДЦшникам,тратящим средства на содержание сайтов.
Тут ты,как никогда,прав! Сам понимаешь,это была шутка.
Я вообще считаю,что по чужому прогнозу и по чужому интеллекту можно только сливать.
Впрочем,справедливости ради,надо признать,что общение,даже эмоциональное,на пользу профессиональному росту каждого,т.к. так или иначе,а идеи,наработки,опыт перетекают друг другу и поддерживают живой интерес к делу,на радость MQшникам и ДЦшникам,тратящим средства на содержание сайтов.
Кстати, твою системс если обсуждать, то простыми словами - это отлов разворота.
Не спорю, сам пробовал - норм.
Кстати, твою системс если обсуждать, то простыми словами - это отлов разворота.
Не спорю, сам пробовал - норм.
Именно так и никак по другому! "Отлов разворота" это нахождение начала движения и знание направления по факту,методом втыка,разведкой боем. Остальное спортивная мастурбация.
Конешна,тут нужны усилия,чтобы заточиться на нюансах профессионализма. В любом деле профессионала отличает знания и умения в нюансах.
Вон Лесоруб затачивается на палках и знает нюансы. На самом деле,смотря чужим взглядом,палки в такой же мере брехливые как и всё остальное,но он потратил время и наработал владение нюансами. К примеру,я гляжу на график,а половина палок просто опрокинуты,а у него противоход и т.д. . Вполне возможно и не палки ему уже помогают,а те мелочи,которые он наработал,благодаря палкам.
Так и я неоднократно влазил в биржевой анализ,смотрел на палки и сверху и снизу,представлял себя на Багамах,благодаря твоей маус.........и кажный раз возвращался к отлову разворота.
Именно так и никак по другому! "Отлов разворота" это нахождение начала движения и знание направления по факту. Остальное спортивная мастурбация.
Конешна,тут нужны усилия,чтобы заточиться на нюансах профессионализма. В любом деле профессионала отличает знания и умения в нюансах.
Вон Лесоруб затачивается на палках и знает нюансы. На самом деле,смотря чужим взглядом,палки в такой же мере брехливые как и всё остальное,но он потратил время и наработал владение нюансами. К примеру,я гляжу на график,а половина палок просто опрокинуты,а у него противоход и т.д. . Вполне возможно и не палки ему уже помогают,а те мелочи,которые он наработал,благодаря палкам.
Так и я неоднократно влазил в биржевой анализ,смотрел на палки и сверху и снизу,представлял себя на Багамах,благодаря твоей маус.........и кажный раз возвращался к отлову разворота.
Вот поэтому я и продолжаю писать дальше.
Чем точнее будет определена точка разворота тем лучше. А куда и как идет цена - это дело третье.
Вот поэтому я и продолжаю писать дальше.
Чем точнее будет определена точка разворота тем лучше. А куда и как идет цена - это дело третье.
Первое предложение понятно. А вот "куда и как идет цена - это дело третье" вызывает внутреннее сопротивление. Фраза похожа на сценическим дым при исполении Пугачёвой песни Айсберг.