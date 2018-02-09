FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 101

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Uladzimir Izerski:
Всё хочу спросить. Почему вы всегда выкладываете рисунки без названия инструмента и ТФ?
глазки открыть -  не судьба?    
 
Lesorub:
глазки открыть -  не судьба?    
:)) С натяжкой увидел, но у меня всегда недоверие к таким лэйблам. Буду знать теперь. 
 
Lesorub:

недоверие к графику пары EURUSD???


а к чему у Вас здесь доверие?

Доверие  к стандартной записи в верхнем левом углу. А если вам так удобнее, не возражаю, уже приспособлюсь прочитать.
 
tuma_news:
удаляю )

но в профиле остаётся текст,хотя при нажатии на сообщение ссылки нет )

Заметил,что если долго  не удалять, или при появлении новой страницы - сообщения остаются в профиле ,хотя с форума они удалены.
А с профиля удалять, ничего не меняет?
 
Uladzimir Izerski:
Думаю было-бы важнее рассказать о времени удержания позиции, чем о лотности))

как на форе не торгуй

всё равно получишь кю(й)



 

О! Давит кросс,может даже контрольный выстрел,но не факт.

 

Евробакс тоже в движении,значит заваруха за счёт растущего индекса....при полном отсутствии новостного фона...возможно перед Драгой КУКЛ что-то задумал.

 
ueff:

как на форе не торгуй

всё равно получишь кю(й)



Ты кто, забаненный? 
 
Vadens:

О! Давит кросс,может даже контрольный выстрел,но не факт.

 

Евробакс тоже в движении,значит заваруха за счёт растущего индекса....при полном отсутствии новостного фона...возможно перед Драгой КУКЛ что-то задумал.

Кукл всегда там, где есть ликвидность. В тонкий рынок он не лезет.
 
Uladzimir Izerski:
Кукл всегда там, где есть ликвидность. В тонкий рынок он не лезет.

Вообщем-то,да. Это,если ты КУКЛа рассматриваешь как акулу,вливающую серьёзное бабло,скажем,в противоход импульсом. Я же Его рассматриваю,как Хитровые....го,который бывает и на тонком рынке. По причине,что на тонком рынке лодку тоже может перевернуть,нежданно откуда взявшейся волной.

Т.е. я Цену анализирую более эмоционально,очеловечиваю,что-ли...по причине,что математически у Маркета всё схвачено. Т.е.цену у меня где-то магнитит,где-то ей неудобно,где-то ей что-то мешает. Например,сейчас откатившись,Евре слишком много спотыкаться о камни(поддержки) и Ей легче уйти вверх,надеюсь,не выше декабрьского импульса,ибо тогда это уже другая раскладка.

 
Uladzimir Izerski:
Ты кто, забаненный? 
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