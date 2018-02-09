FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 101
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Всё хочу спросить. Почему вы всегда выкладываете рисунки без названия инструмента и ТФ?
глазки открыть - не судьба?
недоверие к графику пары EURUSD???
а к чему у Вас здесь доверие?
удаляю )
но в профиле остаётся текст,хотя при нажатии на сообщение ссылки нет )
Заметил,что если долго не удалять, или при появлении новой страницы - сообщения остаются в профиле ,хотя с форума они удалены.
Думаю было-бы важнее рассказать о времени удержания позиции, чем о лотности))
как на форе не торгуй
всё равно получишь кю(й)
О! Давит кросс,может даже контрольный выстрел,но не факт.
Евробакс тоже в движении,значит заваруха за счёт растущего индекса....при полном отсутствии новостного фона...возможно перед Драгой КУКЛ что-то задумал.
как на форе не торгуй
всё равно получишь кю(й)
О! Давит кросс,может даже контрольный выстрел,но не факт.
Евробакс тоже в движении,значит заваруха за счёт растущего индекса....при полном отсутствии новостного фона...возможно перед Драгой КУКЛ что-то задумал.
Кукл всегда там, где есть ликвидность. В тонкий рынок он не лезет.
Вообщем-то,да. Это,если ты КУКЛа рассматриваешь как акулу,вливающую серьёзное бабло,скажем,в противоход импульсом. Я же Его рассматриваю,как Хитровые....го,который бывает и на тонком рынке. По причине,что на тонком рынке лодку тоже может перевернуть,нежданно откуда взявшейся волной.
Т.е. я Цену анализирую более эмоционально,очеловечиваю,что-ли...по причине,что математически у Маркета всё схвачено. Т.е.цену у меня где-то магнитит,где-то ей неудобно,где-то ей что-то мешает. Например,сейчас откатившись,Евре слишком много спотыкаться о камни(поддержки) и Ей легче уйти вверх,надеюсь,не выше декабрьского импульса,ибо тогда это уже другая раскладка.
Ты кто, забаненный?