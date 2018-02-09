FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 47
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Частенько Стренж спешит:
1. по нефтянке в обще сейчас рисковый актив для шорт(пока только в короткую) там есть вариант до конца квартала выстрел вверх,
2. по австралийцу в обще шорты не так выгодны, как продажа самого золота(чуть позже по макушкам),
3. доллар да сейчас окрепнет ещё.
Не спешит он, нормально сказал.
О,привет!
Было бы удобно в 72-ю опуститься,а там(лично мне) и начать закупаться не грех по свопу,чтоб душа не болела.....но спот это такая сволочь,может и за долгами,как выражается Лесоруб,выше двинуть. Поэтому,в соответствии со своим умишком,я по ауди пока на заборе.
Не спешит он, нормально сказал.
Кстати, совсем забыли о недельном конкурсе - "Предскажи движение валютной пары".
Краткие правила:
Формат подачи: картинка 750*500, цветовая схема "черно-белая". Пример:
Время подачи: до 23-59 воскресенья 22 января 2017 - прогноз на неделю 23-27 января.
Подведение итогов: в субботу 28 января методом наложения прогнозов на истинный график.
настрадал предсказамус:
Ввиду того,что пока попутных свопов нет,а на евре традиционно sell swap наименьший(у мну -0.05),то продам,если придёт на 0710
.......ТР уточнится,когда будет экстремум. А,затем,из района ТР уже и на попутные свопы расчитываю.
Увы,прогнозить не умею,могу только с приставкой "если","вдруг".
0.7590-0.76 смотреть тогда надо.
dotor, говорил я что спеши не спеша... есть вариант и чуть выше сходить и только от тех уровней смотреть про торговку. А не сразу лесть в рынок.
Потом скажут 300 пипсов +- это норма.)
Сегодня по фунту новости.
Ловим.)))
А после Терезы думаю в шорт.