FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 141

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Оппа, старый ...улся))))

Там послали с прогнозами куда подальше, сюда пришел.

Поддержка у него на 1,06.... Да с какого перепуга там ей быть ???

)))

 
Renat Akhtyamov:

Оппа, старый ...улся))))

Там послали с прогнозами куда подальше, сюда пришел.

Поддержка у него на 1,06.... Да с какого перепуга там ей быть ???

)))

Нарисуй свою мыслю.
 
Renat Akhtyamov:

Оппа, старый ...улся))))

Там послали с прогнозами куда подальше, сюда пришел.

Поддержка у него на 1,06.... Да с какого перепуга там ей быть ???

)))

1.06? Где про это? Там же ниже.

Я набором брать собираюсь, хотя мысли другие на данный момент. 

 
sterva:

1.06? Где про это? Там же ниже.

Я набором брать собираюсь, хотя мысли другие на данный момент. 

тут несколько паттернов образовалось:

М30:

долг заберут обязательно...


а на часе ход до 1.0644 - 1.0653

думаю, 1.0653 нужно пока посетить...


также на Н4 баевый сигнал, ТР 1.0746, ТР 1.0800...

 

 

Волна!!! 

 

Доброго дня...

Господа трейдеры!  

 
Lesorub:

тут несколько паттернов образовалось:

М30:

долг заберут обязательно...


а на часе ход до 1.0644 - 1.0653

думаю, 1.0653 нужно пока посетить...


также на Н4 баевый сигнал, ТР 1.0746, ТР 1.0800...

Может сегодня везде успеем.)
 

 

Вот она... Золотая  

 
Renat Akhtyamov:

Оппа, старый ...улся))))

Там послали с прогнозами куда подальше, сюда пришел.

Поддержка у него на 1,06.... Да с какого перепуга там ей быть ???

)))

Ты даже и читать не научилось?

А так да, все понимаешь, знаешь, вот только сказать не можешь) 

Да и не надо про торговлю, говорил же, не ваше это. 

 
sterva:
Может сегодня везде успеем.)
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