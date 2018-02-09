FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 141
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Оппа, старый ...улся))))
Там послали с прогнозами куда подальше, сюда пришел.
Поддержка у него на 1,06.... Да с какого перепуга там ей быть ???
)))
Оппа, старый ...улся))))
Там послали с прогнозами куда подальше, сюда пришел.
Поддержка у него на 1,06.... Да с какого перепуга там ей быть ???
)))
Оппа, старый ...улся))))
Там послали с прогнозами куда подальше, сюда пришел.
Поддержка у него на 1,06.... Да с какого перепуга там ей быть ???
)))
1.06? Где про это? Там же ниже.
Я набором брать собираюсь, хотя мысли другие на данный момент.
1.06? Где про это? Там же ниже.
Я набором брать собираюсь, хотя мысли другие на данный момент.
тут несколько паттернов образовалось:
М30:
долг заберут обязательно...
а на часе ход до 1.0644 - 1.0653
думаю, 1.0653 нужно пока посетить...
также на Н4 баевый сигнал, ТР 1.0746, ТР 1.0800...
Волна!!!
Доброго дня...
Господа трейдеры!
тут несколько паттернов образовалось:
М30:
долг заберут обязательно...
а на часе ход до 1.0644 - 1.0653
думаю, 1.0653 нужно пока посетить...
также на Н4 баевый сигнал, ТР 1.0746, ТР 1.0800...
Вот она... Золотая
Оппа, старый ...улся))))
Там послали с прогнозами куда подальше, сюда пришел.
Поддержка у него на 1,06.... Да с какого перепуга там ей быть ???
)))
Ты даже и читать не научилось?
А так да, все понимаешь, знаешь, вот только сказать не можешь)
Да и не надо про торговлю, говорил же, не ваше это.
Может сегодня везде успеем.)