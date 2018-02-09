FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 426
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Поясните, какие у вас входы говн... а какие хорошие? А то мне что-то не понятно
Тума имел ввиду торговлю внутри канала.
Бай от нижнего края.
Вы просто играете после пробития. Вот вся разница.
Просто некоторые (и я втч) считают, что канал шире и не пробит.)
Тума имел ввиду торговлю внутри канала.
Бай от нижнего края.
Вы просто играете после пробития. Вот вся разница.
Просто некоторые (и я втч) считают, что канал шире и не пробит.)
Прибор )
Спасибо!
Тума, внутри дня торгуешь?
Картину дайте
Да , Стервочка)
оунли !
Ну или на 1-3 дня открыта.
Спасибо!
Н4, двойной аукцион:
есть мысли?
конечно есть!!!
2/3 чарта пустых!
Н4, двойной аукцион:
закуп от красненькой...
ну купим кирпич и куда.... менять на зеленый?
Стерва!!!
нет, не приехали.И даже ещё не отъезжали.
Цена сделала ход всего-то 25-50 пипок- это зарождение тренда.
Ты хочешь сказать, что на этих пипках (25-50)настроение цены (куда идти)успело измениться? нет, не успело.!!!И впереди ещё 12 дней действия июньского.
На движении вверх заскакивали лохи-продавцы.Их остопили.
Теперь будем идти вниз собирать лохов-покупашек и стопить внизу.
Примерно так цели :
1,0770 (как вариант).
Не хочешь закрывать геп? Тогда 1,0830.
Спасибо!)
Если писаешься кипятком- поставь в б/у.
Сейчас самое начало фазы снижения цены.Возможно,но не факт ,около хая ещё повозятся.
Нет, ну как всегда...
За 1-3 дня цена на 1,077 уйдет?
У меня на разных грядках почти сотня позиций. Внутри дня я в б/у почти никогда не ставлю.
Картинку нарисуй, когда скучно будет.)