FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 426

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ну что полетели вниз ??? на закрытие второй дыры
 
Sergey Lazarenko:

Поясните, какие у вас входы говн... а какие хорошие? А то мне что-то не понятно


Тума имел ввиду торговлю внутри канала.

Бай от нижнего края. 

Вы просто играете после пробития. Вот вся разница.

Просто некоторые (и я втч) считают, что канал шире и не пробит.)

 
sterva:


Тума имел ввиду торговлю внутри канала.

Бай от нижнего края. 

Вы просто играете после пробития. Вот вся разница.

Просто некоторые (и я втч) считают, что канал шире и не пробит.)

Картину дайте
 
tuma_news:

Прибор )

Спасибо!


Тума, внутри дня торгуешь?
 
Sergey Lazarenko:
Картину дайте

 
tuma_news:

Да , Стервочка)

оунли !

Ну  или на 1-3 дня открыта.

Спасибо!


 

Н4, двойной аукцион:

 
sterva:
есть мысли?

конечно есть!!!
2/3 чарта пустых!
 
Lesorub:

Н4, двойной аукцион:

закуп от красненькой...


ну купим кирпич и куда.... менять на зеленый?
 
tuma_news:

Стерва!!!

нет, не приехали.И даже ещё не отъезжали.

Цена сделала ход всего-то 25-50 пипок- это зарождение тренда.

Ты хочешь сказать, что на этих пипках (25-50)настроение цены (куда идти)успело измениться? нет, не успело.!!!И впереди ещё 12 дней действия июньского.

На движении вверх  заскакивали лохи-продавцы.Их остопили.

Теперь будем идти вниз собирать лохов-покупашек и  стопить внизу.

Примерно так цели :

1,0770 (как вариант).

Не хочешь закрывать геп? Тогда 1,0830.

Спасибо!)


Если писаешься кипятком- поставь в б/у.

Сейчас самое начало фазы снижения цены.Возможно,но не факт ,около хая ещё повозятся.


Нет, ну как всегда...

За 1-3 дня цена на 1,077 уйдет?

У меня на разных грядках почти сотня позиций. Внутри дня я в б/у почти никогда не ставлю.

Картинку нарисуй, когда скучно будет.) 

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