Renat Akhtyamov:

Индюк ты имеешь ввиду?

Он уже есть, могу скинуть, просто неоптимизированный код, логику которого не каждый комп в силах посчитать ну и если устроит черный серо/черный цвет линий.

Спешки нет. Доделывай. У меня комп слабый и цвета люблю.
Сергей Криушин:
Можно и в песочке - если он золотой... но кулы поты тоже надо как то вдолбить в мозх...пока не высох от водки и от простуд...)))
главное, чтоп не дождь  и не снех
Доброе утро.

Думаю что евро упадeт до 1,05750 а патом будет пытатся дальше в верх uдти.
 
ViktorGermany:
Доброе утро.

Думаю что евро упадeт до 1,05750 а патом будет пытатся дальше в верх uдти.
Доброе утро, так значит паритет отменяется... а ФРС что еще скажет, повысит ставку...или пока оставит... 50/50 или как по вашему...
 
Сергей Криушин:
Доброе утро, так значит паритет отменяется... а ФРС что еще скажет, повысит ставку...или пока оставит... 50/50 или как по вашему...

Сезонность работает.

Из года в год, с начала года и по 13 января евро растет и 14-го камнем вниз.

Возможно что и в этом году ситуация повторится...

 
Сергей Криушин:
Доброе утро, так значит паритет отменяется... а ФРС что еще скажет, повысит ставку...или пока оставит... 50/50 или как по вашему...
Всё как всегда. 50 на 50 и каждый тянет в вою сторону.
 
Renat Akhtyamov:

Сезонность работает.

Из года в год, с начала года и по 13 января евро растет и 14-го камнем вниз.

Возможно что и в этом году ситуация повторится...

Спасибо, успокоили маленько, бум ждать - "каждый день ждем завтрашний день"(с)
 
Renat Akhtyamov:

Сезонность работает.

Из года в год, с начала года и по 13 января евро растет и 14-го камнем вниз.

Возможно что и в этом году ситуация повторится...

у всех зашевелится...

 
Lesorub:

у всех зашевелится...

Страшно аж жуть...и все маньяки вылезут за добычей... интересно кто нить на форуме работает по астрологическому календарю... или по какой другой мистике...
