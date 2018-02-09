FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 34
Индюк ты имеешь ввиду?
Он уже есть, могу скинуть, просто неоптимизированный код, логику которого не каждый комп в силах посчитать ну и если устроит черный серо/черный цвет линий.
Можно и в песочке - если он золотой... но кулы поты тоже надо как то вдолбить в мозх...пока не высох от водки и от простуд...)))
https://www.mql5.com/ru/forum/165464/page27#comment_3988707
Трампец - молодец, Кукл - красавЕц!!!
Прощайте!!!
Думаю что евро упадeт до 1,05750 а патом будет пытатся дальше в верх uдти.
Доброе утро.
Думаю что евро упадeт до 1,05750 а патом будет пытатся дальше в верх uдти.
Доброе утро, так значит паритет отменяется... а ФРС что еще скажет, повысит ставку...или пока оставит... 50/50 или как по вашему...
Сезонность работает.
Из года в год, с начала года и по 13 января евро растет и 14-го камнем вниз.
Возможно что и в этом году ситуация повторится...
Доброе утро, так значит паритет отменяется... а ФРС что еще скажет, повысит ставку...или пока оставит... 50/50 или как по вашему...
у всех зашевелится...
у всех зашевелится...