FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 115

Новый комментарий
 
Renat Akhtyamov:

и я про то же. Тума будет утром в экстазе...

у меня всё хорошо )

спасибо ! )

 
tuma_news:

у меня всё хорошо )

спасибо ! )

Тума, в электронной почте можно настроить подпись.

У тебя в каждый твой пост вставляется "Спасибо!"

Как ты этого добился, раскрой секрет?

 

Киви упало, как и ожидалось.

Теперь возможна ответная реакция по фунту, ауди и евро с учетом движения (2-3 дня) против толпы:


[Удален]  
Renat Akhtyamov:

Киви упало, как и ожидалось.

Теперь возможна ответная реакция по фунту, ауди и евро с учетом движения (2-3 дня) против толпы:


Не знаю куда и как Вы смотрите ,но я вижу только будущее развитие импульсного движения и в итоге рост до 1,2825 (цель по фунту для меня основная на данный момент 1,2958) .На счет Оанды Вы сами прекрасно знаете что писано переписано очень много сов использующих все это .И по сути бестолку .Вывод по ним один как и всегда 50/50..
 
Renat Akhtyamov:

Киви упало, как и ожидалось.

Теперь возможна ответная реакция по фунту, ауди и евро с учетом движения (2-3 дня) против толпы:


сборище долгов...

Н4 бай сетап, ТР 0.7395

на 0.7250 не развернули, прокатили в противоход

нужно дождаться индекса:

                           

 
И как то все зависли
 
roma_krasava:
И как то все зависли
Потому что это  -  глупость...

Прогноз - определение БУДУЩЕЙ цены в пределах определенной математической модели.

Но на такой огромный срок, это уже не прогноз, а лотерея...  Неделя - и то большой срок для хорошего прогноза.
 
Movlat Baghiyev:
Не знаю куда и как Вы смотрите ,но я вижу только будущее развитие импульсного движения и в итоге рост до 1,2825 (цель по фунту для меня основная на данный момент 1,2958) .На счет Оанды Вы сами прекрасно знаете что писано переписано очень много сов использующих все это .И по сути бестолку .Вывод по ним один как и всегда 50/50..

У Вас скорее всего лишние деньги...

То что еврик подрастет чуток, я бы еще поверил, но фунт...

 
tuma_news:
Владимир !

Прошу удалить 100 моих сообщений.

Спасибо!
Так сделать нельзя. Как говорится: "Что написано пером, то не вырубишь топором". 
 
tuma_news:
Однако вы же удаляете  сообщения нецензурные ?

Удалите и мои)

Спасибо!
Мой ответ: "Нет". Дальнейшие просьбы бесполезны.
1...108109110111112113114115116117118119120121122...878
Новый комментарий