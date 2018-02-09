FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 474

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то ли упущенная, то ли приобретенная прибыль...


 
Renat Akhtyamov:
паритет по евре выбьем, как думаешь?

там формируется сигнал пока 60 на 40... на следующей неделе надо проверять.

Ранее писал есть вариант с выносом вверх.

Но у меня основные позиции по другим парам и уже давно:

Вот по паре NZDUSD уже правда всё закрылось.

Позиции сделал невидимыми... догадайтесь сами.  :0))

 
Lesorub:

то ли упущенная, то ли приобретенная прибыль...


дык я и сказал на той неделе ещё куча времени будет для покупок.

 

есть еще порох...


 
sterva:

Закрываетесь рано как мне кажется. Даже не в случае с еной Ваши тр. выше почти по всем валютам. Недополучение прибыли тоже плохо.)

Стерва! Про что ты говоришь? Какое раннее закрытие?  Я занимаюсь только евро/юсд. И по ней покупать сигнала не было.

Стало быть , на откатах продажи)

Спасибо!

 
Sergey Novokhatskiy:

на следующей неделе ещё успеет до литься...

Имеется ввиду ЕВРО / ЮСД ?

 
Sergey Novokhatskiy:

дык я и сказал на той неделе ещё куча времени будет для покупок.

Евро или что вы обсуждаете?

Спасибо!

 

фотошопинг...


 

и еще...


 

Чиф:


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