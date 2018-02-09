FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 474
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то ли упущенная, то ли приобретенная прибыль...
паритет по евре выбьем, как думаешь?
там формируется сигнал пока 60 на 40... на следующей неделе надо проверять.
Ранее писал есть вариант с выносом вверх.
Но у меня основные позиции по другим парам и уже давно:
Вот по паре NZDUSD уже правда всё закрылось.
Позиции сделал невидимыми... догадайтесь сами. :0))
то ли упущенная, то ли приобретенная прибыль...
дык я и сказал на той неделе ещё куча времени будет для покупок.
есть еще порох...
Закрываетесь рано как мне кажется. Даже не в случае с еной Ваши тр. выше почти по всем валютам. Недополучение прибыли тоже плохо.)
Стерва! Про что ты говоришь? Какое раннее закрытие? Я занимаюсь только евро/юсд. И по ней покупать сигнала не было.
Стало быть , на откатах продажи)
Спасибо!
на следующей неделе ещё успеет до литься...
Имеется ввиду ЕВРО / ЮСД ?
дык я и сказал на той неделе ещё куча времени будет для покупок.
Евро или что вы обсуждаете?
Спасибо!
фотошопинг...
и еще...
Чиф: