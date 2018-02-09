FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 874

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Renat Akhtyamov:

Блиннн, и крутится кукел в +/- 800 пунктов, поэтому и понять то трудно - куда ж все таки цена прет по чесноку

Не знаю, все ищут большую закономерность или даже уравнение... я остановился на примерной и достаточной для меня и закрытие по достаточному профиту... так что если не стремиться за большими %, то можно и так жить хорошо...конечно не спорю с гра-алем было бы может и получше, но кто знает как - пока не поимеешь не узнаешь... на форуме было ряд интересных изысканий по работе в канале дальними отложками с примерно 100% верным входом и взятием большого профита, я думал где-то Lesorub со своими шпалами был близок к этому, но вроде и рельсы ошиблись...
[Удален]  
Сергей Криушин:
 по работе в канале дальними отложками 

можно поподробнее об этом?

 
Максим Дмитриев:

можно поподробнее об этом?

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Тем, кто для торговли использует каналы.

Dmitiry Ananiev, 2016.02.13 13:45

Торгую каналы уже много лет. Временами весьма прибыльно. 

В основном ночные каналы.

это график доходности  с августа прошлого года по сегодня по ночному еврофранку при спреде в 20 пунктов. Торговля с 18 до 6 по UTC. 

Полный отчет тестера во вложении.

Была еще одна тема, но я её не завел в избранные... 
 
Renat Akhtyamov:

на МА-шках?

разведут...

во индюк, это не МА-шки, думаю пока - как применить

но чо та не хватает в нем, понять не могу...



Может другую завести Машку? например ALMA - по типу сглаживания и приемлемо смотриться

 

машки -махи...


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Lesorub:

машки -махи...



так пора уже на реал)

[Удален]  

нужно эту тему закрыть и всех перегнать в тему 2018.

 
Максим Дмитриев:

нужно эту тему закрыть и всех перегнать в тему 2018.


Поумнеем?

 
Vadens:

Поумнеем?

Поумнеем - вряд ли, вон на английском форуме, модератор пишет, вообще полный туман, вернее смог...удивляет одно: как они умудряются жить богато при такой тотальной безграмотности... хотя у нас тоже уже не лучше....тлетворное влияние Запада, как раньше говорили...на год старее, да и может чуть мудрее...даст Бог какой нить гений в очередной раз перевернет мир новым изобретением...типа антикомпьютер, а то уже эти компьютеры на каждом шагу просто опупеть можно...

добавлю: осталось только в голову чип вставить и не слазить с него ни днем ни ночью...))

 
Биткоин 5400, кто больше?
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