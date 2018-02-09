FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 874
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Блиннн, и крутится кукел в +/- 800 пунктов, поэтому и понять то трудно - куда ж все таки цена прет по чесноку
по работе в канале дальними отложками
можно поподробнее об этом?
можно поподробнее об этом?
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Тем, кто для торговли использует каналы.
Dmitiry Ananiev, 2016.02.13 13:45
Торгую каналы уже много лет. Временами весьма прибыльно.
В основном ночные каналы.
это график доходности с августа прошлого года по сегодня по ночному еврофранку при спреде в 20 пунктов. Торговля с 18 до 6 по UTC.
Полный отчет тестера во вложении.
на МА-шках?
разведут...
во индюк, это не МА-шки, думаю пока - как применить
но чо та не хватает в нем, понять не могу...
Может другую завести Машку? например ALMA - по типу сглаживания и приемлемо смотриться
машки -махи...
машки -махи...
так пора уже на реал)
нужно эту тему закрыть и всех перегнать в тему 2018.
нужно эту тему закрыть и всех перегнать в тему 2018.
Поумнеем?
Поумнеем?
Поумнеем - вряд ли, вон на английском форуме, модератор пишет, вообще полный туман, вернее смог...удивляет одно: как они умудряются жить богато при такой тотальной безграмотности... хотя у нас тоже уже не лучше....тлетворное влияние Запада, как раньше говорили...на год старее, да и может чуть мудрее...даст Бог какой нить гений в очередной раз перевернет мир новым изобретением...типа антикомпьютер, а то уже эти компьютеры на каждом шагу просто опупеть можно...
добавлю: осталось только в голову чип вставить и не слазить с него ни днем ни ночью...))