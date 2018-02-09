FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 119
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И как же положительный лок в центр вытащить.Да и еще вопрос на сколько верно виденье по поводу треугольника ..Ну это уже покажет рынок ..
а это прогноз в действии...
....
а это прогноз в действии...
Сергей, а штрихпунктирными - ордера?
Подскажите пжста - как сделать разным цветом байки и селлки?
Сергей, а штрихпунктирными - ордера?
Подскажите пжста - как сделать разным цветом байки и селлки?
2. Даже и не задумывался над этим, в настройках(свойства) как сделал так и работает.
Премьер-министр есть,Наполеон есть,Тамерлан есть,Стренжер есть.......банковского аналитика не помню. Ми-и-и-лости просим! Лишь бы Ваша не затейливая перепалка не оказалась психоподготовкой к явлению нового Гуру. Так я их не люблю.....этих гуров.
Уже не так скучно.
Слушай, у тебя деньги есть?
Скинемся и заплатим за инфу (куда пойдет евра).
Потом сами начнем инфой торговать.
К черту форекс......
Пока предлагают надо брать.)
Уже не так скучно.
Слушай, у тебя деньги есть?
Скинемся и заплатим за инфу (куда пойдет евра).
Потом сами начнем инфой торговать.
К черту форекс......
Пока предлагают надо брать.)
Странно конечно.
Давал подписку, что нельзя, а за деньги оказывается можно разглашать тайну.