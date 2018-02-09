FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 119

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[Удален]  
Renat Akhtyamov:


И как же положительный лок в центр  вытащить.Да и еще вопрос  на сколько верно виденье по поводу треугольника ..Ну это уже покажет рынок ..
 
Movlat Baghiyev:
И как же положительный лок в центр  вытащить.Да и еще вопрос  на сколько верно виденье по поводу треугольника ..Ну это уже покажет рынок ..
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бесплатный прогноз:



а это прогноз в действии...

 
Следующий прогноз будет платный...
 
Sergey Novokhatskiy:
 ....
а это прогноз в действии...

Сергей, а штрихпунктирными - ордера?

Подскажите пжста - как сделать разным цветом байки и селлки?

 
Renat Akhtyamov:

Сергей, а штрихпунктирными - ордера?

Подскажите пжста - как сделать разным цветом байки и селлки?

1.Да ордера,

2. Даже и не задумывался над этим, в настройках(свойства) как сделал так и работает.
 
Aleksey Vakhrushev:
Абукар Рахимов:
Премьер-министр есть,Наполеон есть,Тамерлан есть,Стренжер есть.......банковского аналитика не помню. Ми-и-и-лости просим! Лишь бы Ваша не затейливая перепалка не оказалась психоподготовкой к явлению нового Гуру. Так я их не люблю.....этих гуров.
 
 
Vadens:
Премьер-министр есть,Наполеон есть,Тамерлан есть,Стренжер есть.......банковского аналитика не помню. Ми-и-и-лости просим! Лишь бы Ваша не затейливая перепалка не оказалась психоподготовкой к явлению нового Гуру. Так я их не люблю.....этих гуров.

Уже не так скучно.

Слушай, у тебя деньги есть?

Скинемся и заплатим за инфу (куда пойдет евра).

Потом сами начнем инфой торговать.

К черту форекс......

Пока предлагают надо брать.) 

 
vaz:

Уже не так скучно.

Слушай, у тебя деньги есть?

Скинемся и заплатим за инфу (куда пойдет евра).

Потом сами начнем инфой торговать.

К черту форекс......

Пока предлагают надо брать.) 

Странно конечно.

Давал подписку, что нельзя, а за деньги оказывается можно разглашать тайну.

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