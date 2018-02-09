FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 440
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а меня вот как протянуло. это байка). так как и в пятницу на фунте.
50 пунктов не в силах вытерпеть?
Пересмотрите риск..
50 пунктов не в силах вытерпеть?
Пересмотрите риск..
евро, сцуко, сегодня целый день прет вниз.
в понедельник драги выступал. что он там такого сказал... я не знаю, так как не смотрю эти выступления, я английского не знаю.
по британцу. версия падения 25 числа.
ввп британии упало с 0,3 до 0,2. И там всего лишь два знака восклицания.
Долбанные новости, не нужно после них торговать! но как ты не будешь после них торговать, если каждый день есть новости хоты бы с двумя знаками восклицания.
Любые новости-это средство управления толпой.
Как вариант, можно попробовать пожить месяц без новостей. Вот что сказал по этому поводу Томас Джефферсон (Thomas Jefferson):
«Я решил не читать газетные новости в течение одного месяца. И знаете что? Чувствую себя после этого намного счастливее».
«Доступная публике информация совершенно бесполезна, особенно для бизнесмена, поскольку цены, как правило, уже "включают" всю подробную информацию; то, что известно миллионам, не дает вам реального преимущества. (...) Поняв это, я полностью отказался от газет и телевизора, что сэкономило мне массу времени (скажем, час в день - вполне достаточно, чтобы читать около 100 дополнительных книг в год, а со временем даже больше)».
http://lpgenerator.ru/blog/2013/12/08/pochemu-zomboyashik-i-socialnye-seti-zasoryayut-nashe-soznanie/
«Если в вашей жизни есть слишком много посторонних вещей, которые вас отвлекают, остановитесь; дайте себе время, чтобы понять, в каком направлении двигаться, и отправляйтесь в путь, игнорируя все другие дороги».
Кому нужны ненужные знания?
«Видите ли, — сказал Шерлок Холмс, — мне представляется, что человеческий мозг похож на маленький пустой чердак, который вы можете обставить как хотите. Дурак натащит туда всякой рухляди, какая попадется под руку, и полезные, нужные вещи уже некуда будет всунуть, или в лучшем случае до них среди всей этой завали и не докопаешься. А человек толковый тщательно отбирает то, что он поместит в свой мозговой чердак.
— Артур Конан Дойл. «Этюд в багровых тонах»
Кстати, по евро покупок пока нет.
Спасибо!
Что показать?
Наторговка - это сейчас) Началась 10 минут назад.
Покажите, если Вы это понимаете.
Наторговка - это сейчас) Началась 10 минут назад.
Покажите, если Вы это понимаете.
"Это прежде всего уменьшение спреда и движение цены прямое без большого количества тика ..
То есть как танец самца)))Четкие движения и малеькими спредами
Наторговка - это сейчас) Началась 10 минут назад.
Покажите, если Вы это понимаете.
Купил по 1,1110 ?
по 1,084...
а сегодня цена там была?
И покупку так и не закрыл? У меня пара сейчас в нисходящем тренде.
Я имею ввиду евро/долл. До 1,1210 где-то сегодняшний рост.
Спасибо!
а сегодня цена там была?
И покупку так и не закрыл? У меня пара сейчас в нисходящем тренде.
Я имею ввиду евро/долл. До 1,1210 где-то сегодняшний рост.
Спасибо!
Да, евро.
Нуууу, сегодня - нет, не была есессно.
Покупку не закрою, пока тут не будет 50/50
А вверх/вниз - это кукел бесится, новечков развлекает