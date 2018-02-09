FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 440

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а меня вот как протянуло. это байка). так как и в пятницу на фунте.

 
danminin:
а меня вот как протянуло. это байка). так как и в пятницу на фунте.

50 пунктов не в силах вытерпеть?

Пересмотрите риск..

 
Renat Akhtyamov:

50 пунктов не в силах вытерпеть?

Пересмотрите риск..

да в силах. а если цена и дальше так пойдет. то там будет и 100 пунктов и 150 и 200, а потом слив депозита. так что в такие моменты думаешь: лучше закрыться и сохранить деньги, чем рисковать сливом депозита.
 
danminin:
евро, сцуко, сегодня целый день прет вниз.
в понедельник драги выступал. что он там такого сказал... я не знаю, так как не смотрю эти выступления, я английского не знаю.







по британцу. версия падения 25 числа.

ввп британии упало с 0,3 до 0,2. И там всего лишь два знака восклицания.



Долбанные новости, не нужно после них торговать! но как ты не будешь после них торговать, если каждый день есть новости хоты бы с двумя знаками восклицания.

Любые новости-это средство управления толпой.

Как вариант, можно попробовать пожить месяц без новостей. Вот что сказал по этому поводу Томас Джефферсон (Thomas Jefferson):

«Я решил не читать газетные новости в течение одного месяца. И знаете что? Чувствую себя после этого намного счастливее».

«Доступная публике информация совершенно бесполезна, особенно для бизнесмена, поскольку цены, как правило, уже "включают" всю подробную информацию; то, что известно миллионам, не дает вам реального преимущества. (...) Поняв это, я полностью отказался от газет и телевизора, что сэкономило мне массу времени (скажем, час в день - вполне достаточно, чтобы читать около 100 дополнительных книг в год, а со временем даже больше)».


http://lpgenerator.ru/blog/2013/12/08/pochemu-zomboyashik-i-socialnye-seti-zasoryayut-nashe-soznanie/


«Если в вашей жизни есть слишком много посторонних вещей, которые вас отвлекают, остановитесь; дайте себе время, чтобы понять, в каком направлении двигаться, и отправляйтесь в путь, игнорируя все другие дороги».

Кому нужны ненужные знания?

«Видите ли, — сказал Шерлок Холмс, — мне представляется, что человеческий мозг похож на маленький пустой чердак, который вы можете обставить как хотите. Дурак натащит туда всякой рухляди, какая попадется под руку, и полезные, нужные вещи уже некуда будет всунуть, или в лучшем случае до них среди всей этой завали и не докопаешься. А человек толковый тщательно отбирает то, что он поместит в свой мозговой чердак.

— Артур Конан Дойл. «Этюд в багровых тонах»


Кстати, по  евро покупок  пока нет.

Спасибо!

Почему зомбоящик и социальные сети засоряют наше сознание?
Почему зомбоящик и социальные сети засоряют наше сознание?
  • lpgenerator.ru
Сколько своего времени вы уделяете на то, чтобы впитывать информацию, с которой не намерены что-либо делать или которая не слишком сильно вас заботит? Например: ночные новостные выпуски местной криминальной хроники, неиссякаемый поток новых постов из ВКонтакте, Одноклассники, Facebook и Twitter, новости из жизни знаменитостей, телевизионные...
 
Darirunu:

Что показать?

Наторговка - это сейчас) Началась 10 минут назад.

Покажите, если Вы это понимаете.

 
Renat Akhtyamov:

Наторговка - это сейчас) Началась 10 минут назад.

Покажите, если Вы это понимаете.


"Это прежде всего уменьшение спреда и движение цены прямое без большого количества тика ..

То есть  как танец самца)))Четкие движения  и малеькими спредами 

 
Renat Akhtyamov:

Наторговка - это сейчас) Началась 10 минут назад.

Покажите, если Вы это понимаете.

Купил  по 1,1110 ?
 
tuma_news:
Купил  по 1,1110 ?
по 1,084...
 
Renat Akhtyamov:
по 1,084...

а сегодня цена там была?

И покупку так и не закрыл? У меня пара сейчас  в нисходящем тренде.

Я  имею ввиду евро/долл. До  1,1210 где-то сегодняшний рост.

Спасибо!

 
tuma_news:

а сегодня цена там была?

И покупку так и не закрыл? У меня пара сейчас  в нисходящем тренде.

Я  имею ввиду евро/долл. До  1,1210 где-то сегодняшний рост.

Спасибо!

Да, евро.

Нуууу, сегодня - нет, не была есессно.

Покупку не закрою, пока тут не будет 50/50

А вверх/вниз - это кукел бесится, новечков развлекает

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