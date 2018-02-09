FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 750
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а старый - тот еще прогнозист... по стохастику
а старый - тот еще прогнозист... по стохастику
В июле-августе стохастик на недельках по usdcad был в зоне перепроданности. Угадайте, что в этот момент делал старик?
Если хотите - идите на светло-синий и ищите его сообщения за тот период. Поржете
да я итак чуть со стула не упал
може просто совпадение?
Стренж так то серъезный воин
последняя картинка его по евро, норм, безупречна.
правда концовочка мягко говоря вызывает сомнения, ну посмотрим. вполне вероятно что так и будет когда бакс отпустят..
да я итак чуть со стула не упал
И что там было? может ссылку дадите?Старый пару скупать уже сейчас или жо 1,25000 подождем?
к слову на машках он и построен
Что-то смеха сегодня много, чтоб не плакать к вечеру
В июле-августе стохастик на недельках по usdcad был в зоне перепроданности. Угадайте, что в этот момент делал старик?
Если хотите - идите на светло-синий и ищите его сообщения за тот период. Поржете
Время будет сходим,посмотрим что делал этот,выживший из ума,сказочник.
Стрендж откуда покупаем пару с канадцем до 1,34000?
И что там было? может ссылку дадите?Старый пару скупать уже сейчас или жо 1,25000 подождем?
ссылку нет по правилам форума, а картинку можно
По евре уже 1850, осталось до 1860 10 пунктов.