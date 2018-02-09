FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 214
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https://www.mql5.com/ru/forum/165464/page206#comment_4111686
https://www.mql5.com/ru/forum/165464/page204#comment_4109796
https://www.mql5.com/ru/forum/165464/page204#comment_4109993
https://www.mql5.com/ru/forum/165464/page210#comment_4114660
цирк уехал, а они остались
Завтра, послезавтра и до конца этой недели боюсь не достанем голубую?
А ты не бойся, скупай все что ниже 05 без стопов.
К 1.0525 сегодня уходили. Вы же на самом деле не считаете, что в эту птн. будем ниже.
...
Вижу строишь знахарей потихоньку. Они и так сегодня в печали.
Все за Вас очень рады, что Вы видите.
Сами можете что-нибудь?
А вообще ладно, глядите дальше))))
Все за Вас очень рады, что Вы видите.
Сами можете что-нибудь?
А вообще ладно, глядите дальше))))
Мне дали команду не встревать в клуб знатоков)))))
https://www.mql5.com/ru/forum/165464/page206#comment_4111686
https://www.mql5.com/ru/forum/165464/page204#comment_4109796
https://www.mql5.com/ru/forum/165464/page204#comment_4109993
https://www.mql5.com/ru/forum/165464/page210#comment_4114660
цирк уехал, а они остались
Ты скажи, что не так?
Евра на 30 п. просадилась ниже обещанного входа и дошла до нарисованного нижнего уровня? Вах, вах, вах...
У народа то профит, Вы же колопутьте дальше, на сухую...
К 1.0525 сегодня уходили. Вы же на самом деле не считаете, что в эту птн. будем ниже.