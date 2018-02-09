FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 214

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https://www.mql5.com/ru/forum/165464/page206#comment_4111686

https://www.mql5.com/ru/forum/165464/page204#comment_4109796 

https://www.mql5.com/ru/forum/165464/page204#comment_4109993

https://www.mql5.com/ru/forum/165464/page210#comment_4114660 

цирк уехал, а они остались 

FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017
FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017
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sterva:

Завтра, послезавтра и до конца этой недели боюсь не достанем голубую?

А ты не бойся, скупай все что ниже 05 без стопов.
 
pridurok:
А ты не бойся, скупай все что ниже 05 без стопов.

К 1.0525 сегодня уходили. Вы же на самом деле не считаете, что в эту птн. будем ниже.

 
pridurok:
...
Вижу строишь знахарей потихоньку. Они и так сегодня в печали.
 
Uladzimir Izerski:
Вижу строишь знахарей потихоньку. Они и так сегодня в печали.

Все за Вас очень рады, что Вы видите.

Сами можете что-нибудь?

А вообще ладно, глядите дальше)))) 

 
sterva:

Все за Вас очень рады, что Вы видите.

Сами можете что-нибудь?

А вообще ладно, глядите дальше)))) 

Мне дали команду не встревать в клуб знатоков)))))
 
Uladzimir Izerski:
Мне дали команду не встревать в клуб знатоков)))))
))))))))))....
 
pridurok:

https://www.mql5.com/ru/forum/165464/page206#comment_4111686

https://www.mql5.com/ru/forum/165464/page204#comment_4109796 

https://www.mql5.com/ru/forum/165464/page204#comment_4109993

https://www.mql5.com/ru/forum/165464/page210#comment_4114660 

цирк уехал, а они остались 

Ты скажи, что не так?

Евра на 30 п. просадилась ниже обещанного входа и дошла до нарисованного нижнего уровня? Вах, вах, вах...

У народа то профит, Вы же колопутьте дальше, на сухую...

 
Подкорректировал старый прогноз USDCHF(ситуация поменялась):

 
sterva:

К 1.0525 сегодня уходили. Вы же на самом деле не считаете, что в эту птн. будем ниже.

Я не думаю, я жду)
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