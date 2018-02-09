FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 254

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по Евре 1.0680 еще не забрали...
[Удален]  
Lesorub:
по Евре 1.0680 еще не забрали...
кто смотрит дневки, тот видит бай сигнал по палкам с ТР 1.0678 

ВЫ уж не путайте

  ... а то я уже за шортил))

 
Alexander Antoshkin:

ВЫ уж не путайте

Alexander Antoshkin:

ВЫ уж не путайте

  ... а то я уже за шортил))

+++++++++

 

вообщем не смог  скопировать 1,678 ++++++++++++++++++++

 
поставил на сел к 1,0560
 
еще одна заметка ,( просто для гуру) хотелось чтобы подтвердили )) у меня 2 раз подтверждает что цена всегда вернется второй раз(а теперь для новичков форекс
 

это лохотрон)

 

откат  будет рву на нервах на максимум)

 

зеленые - лимиты (исходя из ММ):

или ТР для бычаров ...

 

объемы по вчерашнему ДБ:

1...247248249250251252253254255256257258259260261...878
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