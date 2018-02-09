FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 254
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по Евре 1.0680 еще не забрали...
ВЫ уж не путайте
... а то я уже за шортил))
ВЫ уж не путайте
ВЫ уж не путайте
... а то я уже за шортил))
+++++++++
вообщем не смог скопировать 1,678 ++++++++++++++++++++
это лохотрон)
откат будет рву на нервах на максимум)
зеленые - лимиты (исходя из ММ):
или ТР для бычаров ...
объемы по вчерашнему ДБ: