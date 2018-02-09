FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 468

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Vadens:

Глянул. Прикольно смотрится!

как тебе свопик по еврику у разных котировщиков:


?


 
Renat Akhtyamov:

как тебе свопик по еврику у разных котировщиков:


?


0,06 шорт - может за сигнал использовать?
 
Renat Akhtyamov:

как тебе свопик по еврику у разных котировщиков:

?


Купить с -6 в среднесрок....и уже не важно направление,мажор это или кросс.

tuma_news:
0,06 шорт - может за сигнал использовать?

Не,Тума,+своп это "приятные" копейки и при не правильном выборе направления проблемы не решат. Скорее -6 сигнал. Всегда у серьёзного брокера -своп идёт против хорошего входа в средне-долгосрок,а так,как я использую +свопы,то чаще приходится брать коррекции в кратко-среднесроке,одной парой(как справедливо заметил Ренка) на кроссах в основном.

По этой причине специализация с +свопами может звучать как "кроссовод-корректолог",а так,как моя тактика позволяет разогнать баланс из левого нижнего в правый верхний,при высоком риске,то я бы специализацию охарактеризовал как "почётный кроссовод-корректолог".

 
tuma_news:
0,06 шорт - может за сигнал использовать?

Я этой фичей баловался оччень приличное время.

Скажу сразу, своп может развернуться в самый неподходящий момент.

 
Renat Akhtyamov:


Сааамый лучший вариант - торговля одной парой! Только в этом случае будет не важно - кросс это или мажор.
Золотые слова. Все правильно. Я просто никогда не торгую все мажоры. Евру опять в шорт. (думаю поторопилась с переворотом)
 
sterva:
Золотые слова. Все правильно. Я просто никогда не торгую все мажоры. Евру опять в шорт. (думаю поторопилась с переворотом)

а почему Вы так решили?



 
Lesorub:

а почему Вы так решили?




Перспективно. Однако не добежал он до цели думаю...

Срок я беру маленький, цели тоже 1.112+-

.ps По кроссу что про противотренд думаете.С 0.9 все кажут вход?

 
sterva:


Перспективно. Однако не добежал он до цели думаю...

Срок я беру маленький, цели тоже 1.112+-

.ps По кроссу что про противотренд думаете.С 0.9 все кажут вход?

этот?


 
Lesorub:

этот?



Пардон не указан EUR/GBP.
 
sterva:

Пардон не указан EUR/GBP.

пунктов 60 с текущих не добрали...

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