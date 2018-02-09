FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 468
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Глянул. Прикольно смотрится!
как тебе свопик по еврику у разных котировщиков:
?
как тебе свопик по еврику у разных котировщиков:
?
как тебе свопик по еврику у разных котировщиков:
?
Купить с -6 в среднесрок....и уже не важно направление,мажор это или кросс.
0,06 шорт - может за сигнал использовать?
Не,Тума,+своп это "приятные" копейки и при не правильном выборе направления проблемы не решат. Скорее -6 сигнал. Всегда у серьёзного брокера -своп идёт против хорошего входа в средне-долгосрок,а так,как я использую +свопы,то чаще приходится брать коррекции в кратко-среднесроке,одной парой(как справедливо заметил Ренка) на кроссах в основном.
По этой причине специализация с +свопами может звучать как "кроссовод-корректолог",а так,как моя тактика позволяет разогнать баланс из левого нижнего в правый верхний,при высоком риске,то я бы специализацию охарактеризовал как "почётный кроссовод-корректолог".
0,06 шорт - может за сигнал использовать?
Я этой фичей баловался оччень приличное время.
Скажу сразу, своп может развернуться в самый неподходящий момент.
Сааамый лучший вариант - торговля одной парой! Только в этом случае будет не важно - кросс это или мажор.
Золотые слова. Все правильно. Я просто никогда не торгую все мажоры. Евру опять в шорт. (думаю поторопилась с переворотом)
а почему Вы так решили?
а почему Вы так решили?
Перспективно. Однако не добежал он до цели думаю...
Срок я беру маленький, цели тоже 1.112+-
.ps По кроссу что про противотренд думаете.С 0.9 все кажут вход?
Перспективно. Однако не добежал он до цели думаю...
Срок я беру маленький, цели тоже 1.112+-
.ps По кроссу что про противотренд думаете.С 0.9 все кажут вход?
этот?
этот?
Пардон не указан EUR/GBP.
Пардон не указан EUR/GBP.
пунктов 60 с текущих не добрали...