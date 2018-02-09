FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 14
А ну знатоки опционов и уровней! Скажите пожалуйста, с какого черта уровень на канадце не пробивается вниз 1.3230 ?
а что там интересного на 3230, я пока ничего не вижу
вот уровень сформировался, и если пробивать, то вроде как только вверх
Хреновая ситуация, ждать цели или закрыть ???
Евро по любому пойдет вниз надо только немного подождать.Вот что значит работа по сигналам.++++
Евро
теханализ со старших уровней?
кстати картинку лучше выкладывать прямо в пост, не файлом