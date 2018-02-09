FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 14

Vladimir Zubov:
А ну знатоки опционов и уровней! Скажите пожалуйста, с какого черта уровень на канадце не пробивается вниз 1.3230 ?
еще не все макушки отработали+ покупателей ещё не набрали+ ещё недозрелый "фрукт". Но ждёмс... 
 
Vladimir Zubov:
А ну знатоки опционов и уровней! Скажите пожалуйста, с какого черта уровень на канадце не пробивается вниз 1.3230 ?

а что там интересного на 3230, я пока ничего не вижу

вот уровень сформировался, и если пробивать, то вроде как только вверх


Хреновая ситуация, ждать цели или закрыть ???

 

 
Vladimir Zubov:

Хреновая ситуация, ждать цели или закрыть ???

 

Лучше синицу ..........
Лучше так(основано на гармоничном анализе

 
Евро
 
 Евро  пошел хорошо вот что значит сигналы работают ++++
 

Евро по любому пойдет вниз надо только немного подождать.Вот что значит работа по сигналам.++++

 
Timofey Voroshilov:
Евро

теханализ со старших уровней?

кстати картинку лучше выкладывать прямо в пост, не файлом

 
Золото отлично себя показало сегодня 
