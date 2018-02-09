FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 829

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Vadens:

Скучные Вы!

Раньше только Стренж с Ишимом по 4 страницы в день делали.

Просто меня тут не было пару дней, я и не в курсе кто чо напрогнозил

Сам то чо - запустил МТ4 а ХР?

И вобще, чо на 5-рку не переходишь, все равно же ж ручками торгуешь?
 
Renat Akhtyamov:

Просто меня тут не было пару дней, я и не в курсе кто чо напрогнозил

Сам то чо - запустил МТ4 а ХР?

И вобще, чо на 5-рку не переходишь, все равно же ж ручками торгуешь?

Запустил.

Разница,4-ка_5-ка,чо где-то денех больше?

На МТ4 у мну подобраны.......А,что там подобраны! С пустого графика торгую. Вообщем не знаю почему не перехожу. Мож потому,что на 4-ке в лоб,а на 5-ке по лбу.

 
Vadens:

Запустил.

Разница,4-ка_5-ка,чо где-то денех больше?

На МТ4 у мну подобраны.......А,что там подобраны! С пустого графика торгую. Вообщем не знаю почему не перехожу. Мож потому,что на 4-ке в лоб,а на 5-ке по лбу.

По евро по моему импульс, т.е. возможен ГЭП
 
Renat Akhtyamov:
По евро по моему импульс, т.е. возможен ГЭП

Мож и ГЭП,тебе какая разница? ГЭПы торгуешь?

Фунто/киви правильный откат сделал и находится в дисбалансе,если это выражение вообще применимо к кроссам,но,увы,правильное направление торговать не буду-своп,естественно,отрицательный.

Так,что я мало того,что кроссовод,так ещё и откатолов. Тьфу,ты! Хорошо хоть не змеелов или крысолов.

 
Vadens:

Мож и ГЭП,тебе какая разница? ГЭПы торгуешь?

Просто открылся ордер почти на закрытии

Думаю - а оно мне надо было?


 
Renat Akhtyamov:

Просто открылся ордер почти на закрытии

Думаю - а оно мне надо было?



Если вмешиваться имеешь право-вмешайся,прикрой от греха.

 
Vadens:

Если вмешиваться имеешь право-вмешайся,прикрой от греха.

не успел...

импульс не слабый, тож с отката, посмотрим

 
Renat Akhtyamov:

не успел...

импульс не слабый, тож с отката, посмотрим


Я тут по евре Тумке отписался,а до этого Стренж выразил своё мнение.

 
Renat Akhtyamov:



Так,если кто у тебя спросит кто такой Ваденс и чем занимается,гордо отвечай "Кроссовод-откатолов-веерист".

 
Vadens:

Так,если кто у тебя спросит кто такой Ваденс и чем занимается,гордо отвечай "Кроссовод-откатолов-веерист".

Угу.

Ладно, про биток напишу. Все таки появился фьюч на СМЕ.

В понедельник первые торги.

http://www.cmegroup.com/trading/equity-index/us-index/bitcoin.html

Bitcoin - CME Group
Bitcoin - CME Group
  • www.cmegroup.com
CME Group's U.S. Equity Index Products include futures and options on the benchmark S&P, NASDAQ-100, and Dow indices.
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