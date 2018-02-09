FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 829
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Раньше только Стренж с Ишимом по 4 страницы в день делали.
Просто меня тут не было пару дней, я и не в курсе кто чо напрогнозил
Сам то чо - запустил МТ4 а ХР?И вобще, чо на 5-рку не переходишь, все равно же ж ручками торгуешь?
Просто меня тут не было пару дней, я и не в курсе кто чо напрогнозил
Сам то чо - запустил МТ4 а ХР?И вобще, чо на 5-рку не переходишь, все равно же ж ручками торгуешь?
Запустил.
Разница,4-ка_5-ка,чо где-то денех больше?
На МТ4 у мну подобраны.......А,что там подобраны! С пустого графика торгую. Вообщем не знаю почему не перехожу. Мож потому,что на 4-ке в лоб,а на 5-ке по лбу.
Запустил.
Разница,4-ка_5-ка,чо где-то денех больше?
На МТ4 у мну подобраны.......А,что там подобраны! С пустого графика торгую. Вообщем не знаю почему не перехожу. Мож потому,что на 4-ке в лоб,а на 5-ке по лбу.
По евро по моему импульс, т.е. возможен ГЭП
Мож и ГЭП,тебе какая разница? ГЭПы торгуешь?
Фунто/киви правильный откат сделал и находится в дисбалансе,если это выражение вообще применимо к кроссам,но,увы,правильное направление торговать не буду-своп,естественно,отрицательный.
Так,что я мало того,что кроссовод,так ещё и откатолов. Тьфу,ты! Хорошо хоть не змеелов или крысолов.
Мож и ГЭП,тебе какая разница? ГЭПы торгуешь?
Просто открылся ордер почти на закрытии
Думаю - а оно мне надо было?
Просто открылся ордер почти на закрытии
Думаю - а оно мне надо было?
Если вмешиваться имеешь право-вмешайся,прикрой от греха.
Если вмешиваться имеешь право-вмешайся,прикрой от греха.
не успел...
импульс не слабый, тож с отката, посмотрим
не успел...
импульс не слабый, тож с отката, посмотрим
Я тут по евре Тумке отписался,а до этого Стренж выразил своё мнение.
Так,если кто у тебя спросит кто такой Ваденс и чем занимается,гордо отвечай "Кроссовод-откатолов-веерист".
Так,если кто у тебя спросит кто такой Ваденс и чем занимается,гордо отвечай "Кроссовод-откатолов-веерист".
Угу.
Ладно, про биток напишу. Все таки появился фьюч на СМЕ.
В понедельник первые торги.
http://www.cmegroup.com/trading/equity-index/us-index/bitcoin.html