FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 434
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Надо же,как тебя штырит от Базового Принципа! Только ты о нём упоминаешь регулярно. Эффективно или выгодно?
Не "штырит" меня... По моему мнению, существуют два направления: отбой/пробой уровня и торговля по Тенденции(Тренду). Отбой/пробой как бы лажа, он не полно описывает происходящие процессы, а вот Торговые Стратегии, которые отслеживают Тренды, вот что интересно. Тренды на Форексе есть всегда, если его нет на Н6, то он есть на М15... "Базовый принцип" позволяет отследить Зарождение, Жизнь и Смерть Тренда... Но а задача трейдера так "изловчиться", чтобы к этой Стратегии "прикрутить" управление капиталом, которое позволит "отбить" убытки и поиметь /Прибыль.
Импульс вверх оказался неудачным, но выявился Тренд на Юг(картинку прилагаю)
Идентифицировался Нисходящий Тренд "помощнее" предыдущего
Не "штырит" меня... По моему мнению,
Но а задача трейдера так "изловчиться", чтобы к этой Стратегии "прикрутить" управление капиталом, которое позволит "отбить" убытки и поиметь /Прибыль.
Тезка!!, ... тут в корне не верно!!... изначально в космос отправляешь убытки и потом хочешь их отбить... так не получится!!1... получится только наростить, так как в космосе нет филтров, а первичный импульс был отправлен негативный. значит возврат будет усиленный!!!
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а я слил сигнал демо... даже не напоминайте!!
Ренка,а Оанда практически влияет на движение цены?
ну как тебе сказать?
продавцов по евре уже месяц как зашкаливает....
Интересная ситуация по Золоту складывается, на Дневном графике видна Восходящая тенденция, но налицо Замедление(Дивергенция), то вполне вОзможен откат, но для D1 откаты по Золоту очень большие, на М20 цена также показывает Замедление(Дивергенцию) и Опорная точка, если ее цена пробъет, дает возможность с небольшим размером риска открыться в надежде на хороший(для депозита) откат
Добрый день.
Сегодня закрыл все покупки по евро оставшиеся, ушел в доливку(лонг) USDCHF.
И в обще резко весь портфель изменил, почему фиг его знает.
Интересная ситуация по Золоту складывается, на Дневном графике видна Восходящая тенденция, но налицо Замедление(Дивергенция), то вполне вОзможен откат, но для D1 откаты по Золоту очень большие, на М20 цена также показывает Замедление(Дивергенцию) и Опорная точка, если ее цена пробъет, дает возможность с небольшим размером риска открыться в надежде на хороший(для депозита) откат
Добрый день.
Сегодня закрыл все покупки по евро оставшиеся, ушел в доливку(лонг) USDCHF.
И в обще резко весь портфель изменил, почему фиг его знает.
Ма-шки нашептали разворот?
Ага, и самое главное купил на пол "котлеты" USDRUB
да рано еще...