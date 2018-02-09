FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 156
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Думается,с данной веточкой всё нормально и она уникальна. Читал в других местах много кляуз на неё и Стренж не доволен своей "дочкой". Но если в ней участвовать,то можно реально поиметь для раскручивания своих бабок,хотя бы на центе. ...И вокруг каких-то моментов и правил форы здесь по-базарят. ...И биржу выложат. ...И предупредят в евру не лезть до какого-то момента. ...И реал выложат как пример.
....Ну,бывает,мочканут Кого в темечко. Мужской же коллектив в основном.
разворот?
разворот?
разворот?
Не, жди завтра, не раньше.
И то если сегодняшнее закрытие будет ниже вчерашнего.
http://www.forexdengi.com/threads/68823-optsionnie-urovni-avtorskie-ili-nestandartnie-metodi?p=16234366&viewfull=1#post16234366
Не, жди завтра, не раньше.
И то если сегодняшнее закрытие будет ниже вчерашнего.
http://www.forexdengi.com/threads/68823-optsionnie-urovni-avtorskie-ili-nestandartnie-metodi?p=16234366&viewfull=1#post16234366
Я вот все думаю, такая армия трейдунов, неужели так никто и не познал тайну котировки?
Почему дурят до сих пор народ???
Или мож только Вы?
Мировой поставщик котировок косячит..
Так на форуме деньгиком,мт5 бывший- доктур все знает что и куда))
С днем Валентина
Народ, по какой цене фунт покупать?
Я про лимитки.)
теперь, что касается Ени:
вход озвучил, выход озвучил...
Народ, по какой цене фунт покупать?
Я про лимитки.)
на часе такая картина:
82 железных пункта
Я вот все думаю, такая армия трейдунов, неужели так никто и не познал тайну котировки?
Почему дурят до сих пор народ???
Или мож только Вы?
Дык я ж явил вам откровение....
https://www.mql5.com/ru/forum/165464/page153#comment_4094597