FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 156

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Думается,с данной веточкой всё нормально и она уникальна. Читал в других местах много кляуз на неё и Стренж не доволен своей "дочкой". Но если в ней участвовать,то можно реально поиметь для раскручивания своих бабок,хотя бы на центе. ...И вокруг каких-то моментов и правил форы здесь по-базарят. ...И биржу выложат. ...И предупредят в евру не лезть до какого-то момента. ...И реал выложат как пример.

....Ну,бывает,мочканут Кого в темечко. Мужской же коллектив в основном. 

 

разворот?


 
Lesorub:

разворот?


На D1 такую бы формацию.
 
Lesorub:

разворот?


Не, жди завтра, не раньше.

И то если сегодняшнее закрытие будет ниже вчерашнего.

http://www.forexdengi.com/threads/68823-optsionnie-urovni-avtorskie-ili-nestandartnie-metodi?p=16234366&viewfull=1#post16234366 

Опционные уровни (авторские или нестандартные методы)
  • stranger
  • www.forexdengi.com
Праздники хорошо, а что там с любимым евро? Имеем вот что Соотношение вошло в критическую зону, поэтому завтра, если сегодня закроемся ниже вчерашнего закрытия, буду искать покупки по евро с...
 
pridurok:

Не, жди завтра, не раньше.

И то если сегодняшнее закрытие будет ниже вчерашнего.

http://www.forexdengi.com/threads/68823-optsionnie-urovni-avtorskie-ili-nestandartnie-metodi?p=16234366&viewfull=1#post16234366 

Я вот все думаю, такая армия трейдунов, неужели так никто и не познал тайну котировки?

Почему дурят до сих пор народ???     

Или мож только Вы?

 

Мировой поставщик котировок косячит..

Так на форуме деньгиком,мт5 бывший- доктур все знает что и куда))

С днем Валентина 

 

Народ, по какой цене фунт покупать?

Я про лимитки.) 

 
Speculator:

теперь, что касается Ени:


вход озвучил, выход озвучил...

 
sterva:

Народ, по какой цене фунт покупать?

Я про лимитки.) 

на часе такая картина:

                                                                             82 железных пункта

 
Lesorub:

Я вот все думаю, такая армия трейдунов, неужели так никто и не познал тайну котировки?

Почему дурят до сих пор народ???     

Или мож только Вы?

Дык я ж явил вам откровение....

https://www.mql5.com/ru/forum/165464/page153#comment_4094597 

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