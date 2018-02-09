FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 784

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Aleksandr Yakovlev:
Как я уже писал выше, к НГ золото обычно дорожает. Где цена 1227 ?   Извини, может я чего то не вижу. Если не сложно, яви мне истину. (Без обид.)

Я понял на каком языке с вами нужно общаться

вообщем смотрите, NADCAD упадет до 0.87961

пользуйтесь

https://www.mql5.com/ru/charts/7975008/nzdcad-h1-fbs-inc

 

Канадец на часе.


 
Lesorub:

ну мож не ошеломительный рост, но на месяцах золотые цели все вверху:


Всё правильно с декабря месяца на росте золота ищем вход в шорт и ждемс цели(тейк профит, стоп я думаю не сработают).

Время рассудит...

 

Заодно и EURUSD 1Н. 

 

Жду


 
Aleksandr Yakovlev:

Жду


Можете отдохнуть...


 
Lesorub:

ну мож не ошеломительный рост, но на месяцах золотые цели все вверху:


проблема в том, что этого ошеломительного роста мы можем и не дождаться - в ящик скорее сыграем. а вот флетить оно будет
 
podotr:
проблема в том, что этого ошеломительного роста мы можем и не дождаться - в ящик скорее сыграем. а вот флетить оно будет

Переезжайте в Россию!!!              

 
Sergey Novokhatskiy:

Всё правильно с декабря месяца на росте золота ищем вход в шорт и ждемс цели(тейк профит, стоп я думаю не сработают).

Время рассудит...

Через пару лет 1000 можем и пощупать. Ниже - сомневаюсь
 

Ооо.

 EURJPYH1.

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И

EURJPY Weekly


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