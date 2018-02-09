FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 784
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Как я уже писал выше, к НГ золото обычно дорожает. Где цена 1227 ? Извини, может я чего то не вижу. Если не сложно, яви мне истину. (Без обид.)
Я понял на каком языке с вами нужно общаться
вообщем смотрите, NADCAD упадет до 0.87961
пользуйтесь
https://www.mql5.com/ru/charts/7975008/nzdcad-h1-fbs-inc
Канадец на часе.
ну мож не ошеломительный рост, но на месяцах золотые цели все вверху:
Всё правильно с декабря месяца на росте золота ищем вход в шорт и ждемс цели(тейк профит, стоп я думаю не сработают).
Время рассудит...
Заодно и EURUSD 1Н.
Жду
Жду
Можете отдохнуть...
ну мож не ошеломительный рост, но на месяцах золотые цели все вверху:
проблема в том, что этого ошеломительного роста мы можем и не дождаться - в ящик скорее сыграем. а вот флетить оно будет
Переезжайте в Россию!!!
Всё правильно с декабря месяца на росте золота ищем вход в шорт и ждемс цели(тейк профит, стоп я думаю не сработают).
Время рассудит...
Ооо.
EURJPYH1.
.
И
EURJPY Weekly