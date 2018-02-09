FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 703
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Рена,а спред обычно сколько составляет в % от текущей?
сам посчитай, на верхнем графике видно. Как раз спред я и считал, когда черные линии рисовал и черные циферки ставил.
Но это всего лишь разметка для работы СМЕ на текущий день, один в один с путокольной таблицы их сайта и к реальным объемам не имеет никакого отношенияОни всего лишь добиваются по возможности того, чтобы было так как запланировали ровно в полночь. В полночь в течении часа-двух, как получится, эта табличка каждый день пореформировывается заново, без учета предыдущей.
не, не менялись, тьфу-тьфу
)
не менялись никогда?
И даже когда цена приходила к 1,1550 ?
Спасибо!
не менялись никогда?
И даже когда цена приходила к 1,1550 ?
Спасибо!
чо хошь, ты вообще нас предал?
)
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FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017
Renat Akhtyamov, 2017.11.17 05:08
А я такую картинко кину.
Ну кто хотел скелет рынка и график (правда ему уже год и мои черные линии сдвинулись, смотрите на красную, синюю, розовую и зеленую - это СМЕ):
Цена в легкую в течении любого дня может слетать не более чем на 15% от текущей как вверх, так и вниз. А завтра - снова 15% от текущей и т.д.
Можете проверить на фунте:
Вот вам уровни и прогноз на всю оставшуюся валютную торговую деятельность ибо ситуация стабильна и
не меняется никогда. ВСЕГДА ТАК!
Как видим, по фунту не было возможности перестраховаться хеджированием через другие валютные пары. Т.е. и АРБИТРАЖная стратегия НЕ РАБОТАЕТ!!!
Однако цена сначала пойдет против большинства. (смотрите Оанду и больше ничего не нужно.)
Естественно что менее рискованными валютными парами с точки зрения торговли являются те, у которых цена меньше, например австрал (15% касаемо) и покупки, т.к. есть ограничитель - цена 0.
Удачи ))) !
Расскажи отрокам про пространство вариантов. Диск туда, диск суда
Расскажи отрокам про пространство вариантов. Диск туда, диск суда
Стренж, всего этот пост. Ну чо еще добавить, больше ничего знать то и не нужно.
Да, форекс рискованный, оченнннь!
Всё же в нем сказано...
Стренж, всего этот пост. Ну чо еще добавить, больше ничего знать то и не нужно.
Ты меня снова с кем-то спутал
Теперь за пост. Именно потому, что вероятность 50 на 50 в любую сторону, торговать на коротких промежутках времени бессмысленно. Чем отрезок меньше тем меньше и смысла!!! Именно поэтому бессмысленно пытаться быть маркетмейкером - у тебя нет столько денег, чтобы стоять в любую сторону!!! Ищите хорошие входы... гарантированные... и не бегайте с палками по полю вперед и назад одновременно!!!
т.е. повод к размышлению есть, не правда ли?
просто необъятная масса стратегий может быть реализована.
т.е. повод к размышлению есть, не правда ли?
просто необъятная масса стратегий может быть.