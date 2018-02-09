FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 230

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Avtosamobranka:
На эту?
Да.)
 
Lesorub:
Лунь прибавит хорошего настроения...

Все завтра.

Трамп и ставка.

Сегодня спокойненько все.

 

 
Lesorub:
Лунь прибавит хорошего настроения...

Вы пока в горах?

Инсту не пробовали? 

 
sterva:

Вы пока в горах?

Инсту не пробовали? 

последний уровень верификации остался - личное фото с паспортом в руках... 


 
Lesorub:

последний уровень верификации остался - личное фото с паспортом в руках... 


Я только присматриваюсь.)
 
sterva:
Я только присматриваюсь.)

помнится, с котирами что - то мудрили, не понравилось

так же как и в гранд капитале...

 
sterva:

фунта держите?


а я попробую пока Ень:

и Евру намотать на плетень:


 
Lesorub:

фунта держите?


а я попробую пока Ень:

и Евру намотать на плете

 

Как это сегодня тишина?

Трамп будет доводить до конгресса детали  своей реформы, также ввп сша 4 кв. ожидания 2.1..

Потрясет на рынках..

А хде все 

 

Rysl67:


А хде все

я народу не начальник...   
 

уровень 1.1060:

как правильно расторговать уровень?

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