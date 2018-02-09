FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 230
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На эту?
Лунь прибавит хорошего настроения...
Все завтра.
Трамп и ставка.
Сегодня спокойненько все.
Лунь прибавит хорошего настроения...
Вы пока в горах?
Инсту не пробовали?
Вы пока в горах?
Инсту не пробовали?
последний уровень верификации остался - личное фото с паспортом в руках...
последний уровень верификации остался - личное фото с паспортом в руках...
Я только присматриваюсь.)
помнится, с котирами что - то мудрили, не понравилось
так же как и в гранд капитале...
фунта держите?
а я попробую пока Ень:
и Евру намотать на плетень:
фунта держите?
а я попробую пока Ень:
и Евру намотать на плете
Как это сегодня тишина?
Трамп будет доводить до конгресса детали своей реформы, также ввп сша 4 кв. ожидания 2.1..
Потрясет на рынках..
А хде все
Rysl67:
А хде все
уровень 1.1060:
как правильно расторговать уровень?