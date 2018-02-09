FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 456
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тебя привлекал )
Ренат) Позволю возразить)
Покупашек дохрена, а она всё вверх и вверх идёт. Я наблюдал за ней всё время(в тестере не тестируется такое).
Поэтому,твои вывод про 50/50 .............)
Спасибо!
Эта фича всё время так.Она под ОАНДу не подходит.
А я про евру вообще то и в этот раз против ОАНДы прогноз дал...
Киви, ...ука, не оправдывает надежд:
тоже вижу, что как-то он не так идет. уже начал рыться в экономическом календаре чтобы найти причину. есть только что-то по австралийцу. может это потому что они связанные.
Киви - завальная фигура сейчас на валютных рынках.
Не желательно её торговать.
Её на СМЕ уже года полтора не кажут.
Киви, ...ука, не оправдывает надежд:
Если-бы Вас предупредили все равно не поверили.)
Они сильно с AUD связаны, а она еще вырастет.)
Все сливаем?))
Пропивать лучше?)
Если-бы Вас предупредили все равно не поверили.)
Они сильно с AUD связаны, а она еще вырастет.)
а при чем здесь ромашка?
я стою по сигналу, а он селл сигнал на Киви...
вернее, даже два, с Н4
и то, что пара идет против - самый нужный показатель (для меня)
потом неожиданно все будут писать, что же такое произошло в мире, что Киви свалилась к водолазам
кстати, Лунь завтра заберет ТР1.3424 по сигналу с Н4 ( рисовал выше картину...)
в четверг по Евре ставка, в пятницу полнолуние -короч, большой шухер намечается!!!
а при чем здесь ромашка?
я стою по сигналу, а он селл сигнал на Киви...
вернее, даже два, с Н4
и то, что пара идет против - самый нужный показатель (для меня)
потом неожиданно все будут писать, что же такое произошло в мире, что Киви свалилась к водолазам
кстати, Лунь завтра заберет ТР1.3424 по сигналу с Н4 (где рисовал выше картину...)
в четверг по Евре ставка, в пятницу полнолуние -короч, большой шухер намечается!!!
Лучше чем застой. Может перепадет чего- нибудь. В обе стороны ловить бум.)
почему в обе?
пока на Евре бай - все выше нарисовано и опИсано ...
про Чифа и говорить устал...
Киви - завальная фигура сейчас на валютных рынках.
Не желательно её торговать.
Её на СМЕ уже года полтора не кажут.
почему? есть на сме.
http://www.cmegroup.com/trading/fx/g10/new-zealand-dollar.html