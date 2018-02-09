FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 456

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tuma_news:

тебя привлекал )

Ренат) Позволю возразить)

Покупашек дохрена, а она всё вверх и вверх идёт. Я наблюдал за ней всё время(в тестере не тестируется такое).

Поэтому,твои вывод про 50/50 .............)

Спасибо!


Эта фича всё время так.Она под ОАНДу не подходит.

А я про  евру вообще то и в этот раз против ОАНДы прогноз дал...

 
Lesorub:

Киви, ...ука, не оправдывает надежд:


тоже вижу, что как-то он не так идет. уже начал рыться в экономическом календаре чтобы найти причину. есть только что-то по австралийцу. может это потому что они связанные.
 
danminin:
тоже вижу, что как-то он не так идет. уже начал рыться в экономическом календаре чтобы найти причину. есть только что-то по австралийцу. может это потому что они связанные.

Киви - завальная фигура сейчас на валютных рынках.

Не желательно её торговать.

Её на СМЕ уже года полтора не кажут.

 
Lesorub:

Киви, ...ука, не оправдывает надежд:



Если-бы Вас предупредили все равно не поверили.)

Они сильно с AUD связаны, а она еще вырастет.)

 
vaz:

Все сливаем?))

Пропивать лучше?)
 
sterva:


Если-бы Вас предупредили все равно не поверили.)

Они сильно с AUD связаны, а она еще вырастет.)

а при чем здесь ромашка?

я стою по сигналу, а он селл сигнал на Киви...

вернее, даже два, с Н4


и то, что пара идет против  - самый нужный показатель (для меня)

потом неожиданно все будут писать, что же такое произошло в мире, что Киви свалилась к водолазам


кстати, Лунь завтра заберет ТР1.3424 по сигналу с Н4 ( рисовал выше картину...)


в четверг по Евре ставка, в пятницу полнолуние -короч, большой шухер намечается!!!

 
По Евро/юсд  прогнозируется пробой хая.
 
Lesorub:

а при чем здесь ромашка?

я стою по сигналу, а он селл сигнал на Киви...

вернее, даже два, с Н4


и то, что пара идет против  - самый нужный показатель (для меня)

потом неожиданно все будут писать, что же такое произошло в мире, что Киви свалилась к водолазам


кстати, Лунь завтра заберет ТР1.3424 по сигналу с Н4 (где рисовал выше картину...)


в четверг по Евре ставка, в пятницу полнолуние -короч, большой шухер намечается!!!

Лучше чем застой. Может перепадет чего- нибудь. В обе стороны ловить бум.)
 
sterva:
Лучше чем застой. Может перепадет чего- нибудь. В обе стороны ловить бум.)

почему в обе?

пока на Евре бай - все выше нарисовано и опИсано ...

про Чифа и говорить устал...

 
Renat Akhtyamov:

Киви - завальная фигура сейчас на валютных рынках.

Не желательно её торговать.

Её на СМЕ уже года полтора не кажут.


почему? есть на сме.
http://www.cmegroup.com/trading/fx/g10/new-zealand-dollar.html
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