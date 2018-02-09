FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 118

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Любой банковский работник подписывает доп соглашение о неразглашении) и мой фундаментальный анализ грубо говоря принадлежит моему работодателю) а если серьезно - ну кто просто так будет Вам рассказывать что к чему? Это же труд - а каждый труд должен быть оплачен:)
 

В верх не могут, в низ не хотят. Забуксовали. Чего ждём?

 

 
Абукар Рахимов:
Любой банковский работник подписывает доп соглашение о неразглашении) и мой фундаментальный анализ грубо говоря принадлежит моему работодателю) а если серьезно - ну кто просто так будет Вам рассказывать что к чему? Это же труд - а каждый труд должен быть оплачен:)
Тогда платите каждый раз когда в ветку заходите, и за этот мой совет заплатите, он не бесплатный)))))))) а так мне понятно что не можете )))))
 
Вот те раз! Только уселся поудобней и такой облом?
 

Выйду из покупок на 1.077

на откате перезайду 

 
Aleksey Vakhrushev:
Тогда платите каждый раз когда в ветку заходите, и за этот мой совет заплатите, он не бесплатный)))))))) а так мне понятно что не можете )))))
Ну брать "на слабо" - это уж больно из детской темы, платить за "вход в ветку" - если это будет в регламенте сайта - буду, и совета у Вас(при всем моем уважении к Вам) я нисколечко не просил, так что оставьте его при себе:)
 

Добрый день. Топчемся на месте?

 
Uladzimir Izerski:

В верх не могут, в низ не хотят. Забуксовали. Чего ждём? 

Дааа, денек из суперфлетовых....
[Удален]  
Renat Akhtyamov:
Дааа, денек из суперфлетовых....
Ну а как иначе кроме меня же никто не торгует)))
 
Movlat Baghiyev:
Ну а как иначе кроме меня же никто не торгует)))

А пятничный треугольник у Владимира на 5-рку нарисован...

Он обозначает сужение раздвинутого за неделю спреда.

А Вы должны уже понимать что это значит - стянуть отрицательный лок к центру.

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