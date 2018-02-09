FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 118
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В верх не могут, в низ не хотят. Забуксовали. Чего ждём?
Любой банковский работник подписывает доп соглашение о неразглашении) и мой фундаментальный анализ грубо говоря принадлежит моему работодателю) а если серьезно - ну кто просто так будет Вам рассказывать что к чему? Это же труд - а каждый труд должен быть оплачен:)
Выйду из покупок на 1.077
на откате перезайду
Тогда платите каждый раз когда в ветку заходите, и за этот мой совет заплатите, он не бесплатный)))))))) а так мне понятно что не можете )))))
Добрый день. Топчемся на месте?
В верх не могут, в низ не хотят. Забуксовали. Чего ждём?
Дааа, денек из суперфлетовых....
Ну а как иначе кроме меня же никто не торгует)))
А пятничный треугольник у Владимира на 5-рку нарисован...
Он обозначает сужение раздвинутого за неделю спреда.
А Вы должны уже понимать что это значит - стянуть отрицательный лок к центру.