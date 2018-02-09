FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 5

Новый комментарий
 
Lesorub:

смотря, какие цели...

дневки - 1423 ТР ...

Спасибо.)
 
Lesorub:
занялся лунескупательством...

Решила, что тоже перевернусь.

Хотя оснований пока, кроме коллопутной динамики, мало.

Если только ойла согрешит.))) 

[Удален]  

Где то там скупать луня начну.

 

 
sterva:

Решила, что тоже перевернусь.

Хотя оснований пока, кроме коллопутной динамики, мало.

Если только ойла согрешит.))) 

Дневной сигнал бай! Этого вполне достаточно. Только с ММ не накосячить, чтоб хватило на противоход...
[Удален]  
Lesorub:
Дневной сигнал бай! Этого вполне достаточно. Только с ММ не накосячить, чтоб хватило на противоход...

Дневки однозначно рулят.

 

 
Lesorub:
..........чтоб хватило на противоход...
Эт да,3165 обязана поцеловать,а затем,можно и подремать до 37-й..........если Трампотрясения не случится и пара сохранит глобальный восходящий флет.
[Удален]  
Vadens:
Эт да,3165 обязана поцеловать,а затем,можно и подремать до 37-й..........если Трампотрясения не случится и пара сохранит глобальный восходящий флет.
3080 допускаю, но от США много зависит в этом плане. Если сильно попрет, то и там покупать опасно, но куплю.
[Удален]  
Vitaly Muzichenko:
С фунтом сейчас не так просто, экономика последнее время развивается, данные выходят хорошие, а вот перспективы брексита "валят" фунт. В итоге экономически он готов расти, а вот фундаментально из-за брексита - падать, вот и гоняет вверх-вниз. Если с евро всё понятно, то с фунтом в ближайшей перспективе - размыто. Техника гласит падение, то есть на любом коррекционном росте только продавать.

У Вас фунт далеко идёт вниз ?

 

[Удален]  

По Еврик цель 1.0870

И вообще почему эквити должна идти ниже баланса ?)

 

[Удален]  

А зачем то кроссы забывать ?

 

123456789101112...878
Новый комментарий