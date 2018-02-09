FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 5
смотря, какие цели...
дневки - 1423 ТР ...
занялся лунескупательством...
Решила, что тоже перевернусь.
Хотя оснований пока, кроме коллопутной динамики, мало.
Если только ойла согрешит.)))
Где то там скупать луня начну.
Дневной сигнал бай! Этого вполне достаточно. Только с ММ не накосячить, чтоб хватило на противоход...
Дневки однозначно рулят.
..........чтоб хватило на противоход...
Эт да,3165 обязана поцеловать,а затем,можно и подремать до 37-й..........если Трампотрясения не случится и пара сохранит глобальный восходящий флет.
С фунтом сейчас не так просто, экономика последнее время развивается, данные выходят хорошие, а вот перспективы брексита "валят" фунт. В итоге экономически он готов расти, а вот фундаментально из-за брексита - падать, вот и гоняет вверх-вниз. Если с евро всё понятно, то с фунтом в ближайшей перспективе - размыто. Техника гласит падение, то есть на любом коррекционном росте только продавать.
У Вас фунт далеко идёт вниз ?
По Еврик цель 1.0870
И вообще почему эквити должна идти ниже баланса ?)
А зачем то кроссы забывать ?