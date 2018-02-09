FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 100
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Баю фунтожипию. Уже влез 0.8 лотом и место есть ещё куда двигать противоходу. Предполагаю попутку от 1.2 лота.
Январская свечка может задать тон. Начало года. Стоит обратить внимание.
От какого числа?
Там есть два тестирующих бара,но вряд ли они могут служить опорой для будущего.
Думаю было-бы важнее рассказать о времени удержания позиции, чем о лотности))
Не знаю что такое "времени удержания позиции",когда будет,тогда и будет. Мне важнее,что я рассказал о бае,а лотность это так,к слову.....да и бай никому не нужен,если кому swap позволяет,там в среднесроке селл.
Вообще,советовал бы,при принятии торгового решения,абстрагироваться от прогнозов форума,целей депо будет.
Не знаю что такое "времени удержания позиции",когда будет,тогда и будет. Мне важнее,что я рассказал о бае,а лотность это так,к слову.....да и бай никому не нужен,если кому swap позволяет,там в среднесроке селл.
Вообще,советовал бы,при принятии торгового решения,абстрагироваться от прогнозов форума,целей депо будет.
Если кто выкладывает на обсуждение свои сделки, желательно дополнить, в каких диапазонах времени или цены идет речь. Иначе это выглядит обыкновенным бахвальством лотности или в случае удачной сделки как бы доказательство своего случайного выигрыша.
Можно обсудить сделку только если есть диапазон цен и время, а не лотность.
2. Не принимаю решения по чьим то прогнозам, но с удовольствием приму к сведению полезную информацию, которую кто то предлагает, как дополнение к своим прогнозам.
Если кто выкладывает на обсуждение свои сделки, желательно дополнить, в каких диапазонах времени или цены идет речь. Иначе это выглядит обыкновенным бахвальством лотности или в случае удачной сделки как бы доказательство своего случайного выигрыша.
Можно обсудить сделку только если есть диапазон цен и время, а не лотность.
2. Не принимаю решения по чьим то прогнозам, но с удовольствием приму к сведению полезную информацию, которую кто то предлагает, как дополнение к своим прогнозам.
Здесь никто,никому ,ни чего ,не доказывает - просто выкладывают своё видение
Хотите выкладывать своё видение с продолжительность по времени - ваше право
Дорогая редакция!
Как мне сделать,чтобы число моих сообщений на форуме было 889.
Спасибо!
Дорогая редакция!
Как мне сделать,чтобы число моих сообщений на форуме было 889.
Спасибо!
для угадаек...
для угадаек...