FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 100

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Vadens:
Баю фунтожипию. Уже влез 0.8 лотом и место есть ещё куда двигать противоходу. Предполагаю попутку от 1.2 лота.
Думаю было-бы важнее рассказать о времени удержания позиции, чем о лотности))
 
Uladzimir Izerski:
Январская свечка может задать тон. Начало года. Стоит обратить внимание.

От какого числа?

Там есть два тестирующих бара,но вряд ли они могут служить опорой для будущего.

 

 
Uladzimir Izerski:
Думаю было-бы важнее рассказать о времени удержания позиции, чем о лотности))

Не знаю что такое "времени удержания позиции",когда будет,тогда и будет. Мне важнее,что я рассказал о бае,а лотность это так,к слову.....да и бай никому не нужен,если кому swap позволяет,там в среднесроке селл.

Вообще,советовал бы,при принятии торгового решения,абстрагироваться от прогнозов форума,целей депо будет.

 
Vadens:

Не знаю что такое "времени удержания позиции",когда будет,тогда и будет. Мне важнее,что я рассказал о бае,а лотность это так,к слову.....да и бай никому не нужен,если кому swap позволяет,там в среднесроке селл.

Вообще,советовал бы,при принятии торгового решения,абстрагироваться от прогнозов форума,целей депо будет.

Если кто выкладывает на обсуждение свои сделки, желательно дополнить, в каких диапазонах времени или цены идет речь. Иначе это выглядит обыкновенным бахвальством лотности или в случае удачной сделки как бы доказательство своего случайного выигрыша.

Можно обсудить сделку только если есть диапазон цен и время, а не лотность.

2. Не принимаю решения по чьим то прогнозам, но с удовольствием приму к сведению полезную информацию, которую кто то предлагает, как дополнение к своим прогнозам. 

 
Uladzimir Izerski:

Если кто выкладывает на обсуждение свои сделки, желательно дополнить, в каких диапазонах времени или цены идет речь. Иначе это выглядит обыкновенным бахвальством лотности или в случае удачной сделки как бы доказательство своего случайного выигрыша.

Можно обсудить сделку только если есть диапазон цен и время, а не лотность.

2. Не принимаю решения по чьим то прогнозам, но с удовольствием приму к сведению полезную информацию, которую кто то предлагает, как дополнение к своим прогнозам. 

Здесь никто,никому ,ни чего ,не доказывает - просто выкладывают своё видение 

Хотите выкладывать своё видение с продолжительность по времени - ваше право 

 
По евродоллару третье касание трендовой. А куда пойдет? Никто не знает. В любом случае 50/50. Кто угадает тот герой.)) 
 
tuma_news:
Дорогая редакция!

Как мне сделать,чтобы число моих сообщений  на форуме было 889.

Спасибо!
Удали лишние.
 
tuma_news:
Дорогая редакция!

Как мне сделать,чтобы число моих сообщений  на форуме было 889.

Спасибо!
 

для угадаек...


 
Lesorub:

для угадаек...


Всё хочу спросить. Почему вы всегда выкладываете рисунки без названия инструмента и ТФ?
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