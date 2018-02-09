FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 438
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Твой вариант с перхаем больше нравится.
Сижу в продажах без б/у по евре.
1)8.06 шанс Британии подвинуть консерваторов.
2) 14-15 амеры ставку изменят (74% вероятность публиковали)
3)18го марина своими людьми парламент Франции может набить.
Склоняюсь к тому, что цена пойдет вниз но про перехай же все писали и повторяться не стоит)
Это ты зря.
Главная задача- сохранить деньги.
А прибыль будет!
Если цену прорвёт,то пойдёт дальше вверх.
Однако, сколько замечал- цена выбивала б/у и шла куда надо)
Хорошо, закаляем терпение)
Спасибо!
По евро тестируем уровень снизу.
Как минимум 1,1050-1,1100
(Проверим, хватит ли у Стервы выдержки)
Спасибо!
Вот такой индюк .Не перерисовывается
Супер, а что за индикатор?
По евро мысли такие: Перехай возможен. Однако пара может уже с этой недели начать корректироваться вниз. В любом случае покупать уже поздно, а вставать в продажи против волны покупок еще рано.
По евро тестируем уровень снизу.
Как минимум 1,1050-1,1100
(Проверим, хватит ли у Стервы выдержки)
Спасибо!
Все правильно, забыть и не трогать до 1.1)
Лунь, цели:
Вы продаете?
Вы продаете?
Ну тогда Мы идем к вам )))))
Ну что сказать...) Господа ! )
Север11 удивил своим откровением про закрытие покупок по евро/юсд(но и продавать пока не стал,хотя об этом здесь говорилось).
Илья, у меня на 1,11 ничего нет в текущем контракте.
Хотя, прошу пардону.....1,1105(+- погрешность) что-то есть.
Однако...Боковик,который мы сейчас наблюдаем,с лёгкостью вынесет этот уровень.Да и парни,которые там продали,рассчитывают явно не на 100 п. хода)))
Верха пока не загадываю,так как работаем пока по низам.
Стерва! Держи продажу))) Цель где-то 1,0850)))(Примерно, новый констракт не смотрел).
Спасибо!
Север узрел наторговку, он её не торгует.
Север узрел наторговку, он её не торгует.
))))Всмысле это было так сложно?
Вы продаете?
нет...
праздную с капиталистами...
))))Всмысле это было так сложно?