FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 438

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sterva:


Твой вариант с перхаем больше нравится.

Сижу в продажах без б/у по евре.

1)8.06 шанс  Британии подвинуть консерваторов.

2) 14-15 амеры ставку изменят (74% вероятность публиковали)

3)18го марина своими людьми парламент Франции может набить.

Склоняюсь к тому, что цена пойдет вниз но про перехай же все писали и повторяться не стоит) 

Это ты зря.

Главная задача- сохранить  деньги.

А прибыль будет!

Если цену прорвёт,то пойдёт дальше вверх.

Однако, сколько замечал- цена выбивала б/у и шла куда надо)

Хорошо, закаляем терпение)

Спасибо!

 

По евро тестируем уровень снизу.

Как минимум 1,1050-1,1100

(Проверим, хватит ли  у Стервы выдержки)

Спасибо!

 
Darirunu:
Вот такой индюк .Не перерисовывается 


Супер, а что за индикатор?

По евро мысли такие: Перехай возможен. Однако пара может уже с этой недели начать корректироваться вниз. В любом случае покупать уже поздно, а вставать в продажи против волны покупок еще рано.

 
tuma_news:

По евро тестируем уровень снизу.

Как минимум 1,1050-1,1100

(Проверим, хватит ли  у Стервы выдержки)

Спасибо!


Все правильно, забыть и не трогать до 1.1)
 
Lesorub:

Лунь, цели:



Вы продаете?
 
sterva:

Вы продаете?

Ну тогда Мы идем к вам )))))
 
tuma_news:

Ну что сказать...) Господа ! )

Север11 удивил своим откровением про  закрытие покупок по евро/юсд(но и продавать пока не стал,хотя  об этом здесь говорилось).


Илья, у меня на 1,11 ничего нет в текущем контракте.

Хотя, прошу пардону.....1,1105(+- погрешность) что-то есть.

Однако...Боковик,который мы сейчас наблюдаем,с лёгкостью вынесет этот уровень.Да и парни,которые там продали,рассчитывают явно не на 100 п. хода)))

Верха  пока не загадываю,так как работаем пока  по низам.

Стерва! Держи продажу))) Цель где-то 1,0850)))(Примерно, новый констракт не смотрел).

Спасибо!

Север узрел наторговку, он её не торгует.

 
Renat Akhtyamov:

Север узрел наторговку, он её не торгует.


))))Всмысле это было так сложно?
 
sterva:

Вы продаете?

нет...

праздную с капиталистами...


 
Darirunu:

))))Всмысле это было так сложно?
покажите.
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