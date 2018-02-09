FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 102
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Вообщем-то,да. Это,если ты КУКЛа рассматриваешь как акулу,вливающую серьёзное бабло,скажем,в противоход импульсом. Я же Его рассматриваю,как Хитровые....го,который бывает и на тонком рынке. По причине,что на тонком рынке лодку тоже может перевернуть,нежданно откуда взявшейся волной.
Т.е. я Цену анализирую более эмоционально,очеловечиваю,что-ли...по причине,что математически у Маркета всё схвачено. Т.е.цену у меня где-то магнитит,где-то ей неудобно,где-то ей что-то мешает. Например,сейчас откатившись,Евре слишком много спотыкаться о камни(поддержки) и Ей легче уйти вверх,надеюсь,не выше декабрьского импульса,ибо тогда это уже другая раскладка.
а оттуда можно удалять? Не видел .
Сейчас посмотрю)
Спасибо!
Показалось....)
Мальчик, иди в песочнице поиграй.
раскудахтался, пацак
на - воткни ка в ноздри цак
Рена )
Попрогнозил бы что-ли (Евро)
Спасибо!
1.035 и к 1,17
1.035 и к 1,17
Показалось....)
+ ;-)
Нет не показалось. Для этого ТФ так и есть:)
Как бы биржевики не плевались на золотые правила Вселенной,а резинку с одной фибкой у меня всегда достаёт. За редкими исключениями в краткосроке обманывает,но в среднесроке всё одно пробьёт. И щас думаю в наборе позы дойдёт до фибки или нет. Дошла.
.....Вниз не торговал из-за свопа.
Что изменилось за день?
Под "диверок" корректируемся в канале. Спрос на евро низкий, на доллар пока тоже.
Круглые уровни крепки. Волна вниз еще в силе не смотря на коррекцию. Паттерн тот-же.
Могу ошибаться, т.к. ценой не заведую. Размышления перед сном.