FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 102

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Vadens:

Вообщем-то,да. Это,если ты КУКЛа рассматриваешь как акулу,вливающую серьёзное бабло,скажем,в противоход импульсом. Я же Его рассматриваю,как Хитровые....го,который бывает и на тонком рынке. По причине,что на тонком рынке лодку тоже может перевернуть,нежданно откуда взявшейся волной.

Т.е. я Цену анализирую более эмоционально,очеловечиваю,что-ли...по причине,что математически у Маркета всё схвачено. Т.е.цену у меня где-то магнитит,где-то ей неудобно,где-то ей что-то мешает. Например,сейчас откатившись,Евре слишком много спотыкаться о камни(поддержки) и Ей легче уйти вверх,надеюсь,не выше декабрьского импульса,ибо тогда это уже другая раскладка.

Чувствуется трудовой опыт на форе. Согласен.
 
tuma_news:
а оттуда можно удалять? Не видел .

Сейчас посмотрю)

Спасибо!
Если быстро удалять - можно на автобан нарваться 
 
ueff:
Мальчик, иди в песочнице поиграй.
 

Показалось....) 



 
Uladzimir Izerski:
Мальчик, иди в песочнице поиграй.

раскудахтался, пацак

на - воткни ка в ноздри цак



 
tuma_news:
Рена )

Попрогнозил бы  что-ли  (Евро)

Спасибо!

1.035 и к 1,17

[Удален]  
Renat Akhtyamov:

1.035 и к 1,17

Я об этом еще может месяц назад говори и даже рисунок выставлял ..
 
sterva:

Показалось....) 



+  ;-)

Нет не показалось. Для этого ТФ так и есть:)

 

Как бы биржевики не плевались на золотые правила Вселенной,а резинку с одной фибкой у меня всегда достаёт. За редкими исключениями в краткосроке обманывает,но в среднесроке всё одно пробьёт. И щас думаю в наборе позы дойдёт до фибки или нет. Дошла.

 

.....Вниз не торговал из-за свопа. 

 

Что изменилось за день?

Под "диверок" корректируемся в канале. Спрос на евро низкий, на доллар пока тоже.

Круглые уровни крепки. Волна вниз еще в силе не смотря на коррекцию. Паттерн тот-же.

Могу ошибаться, т.к. ценой не заведую. Размышления перед сном. 

 

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