FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 25
..........и это не хобби.
Цель одна - решить.
С удовольствием твоими наработками воспользуюсь,в плане индикации,если скинешь.
Мои наработки и в тестере то что надо покажут. Они есть - качай.
Просто маркет развернул последнюю - типа тормозит комп. Доработаю, всё равно туда положу. Тебе скину беспл. Сразу предупреждаю, что это не чашка, а просто авто-визуализация флета и соответственно уровней.
Но всё равно зацикливаться на этом не стоит, пока не разберешься - почему там флет.
чашка у всех на виду в инете, просто никто понять того не может
сижу и пишу копию.
сложно, т.к. МТ4 не умеет делать 3D-моделирование, поэтому всё зреет в голове
вторую неделю уже маюсь, сложновасто
стейт одного торгового дня выкладывал выше
всё время в плюсе
разбирайтесь сами и без вопросов в мой адрес на эту тему.
без сна и секса ? ) бедняжечка )
Но я же приглашал тебя со мной поработать ) у меня всё готово и всё легко закодить. Я тебя всё ещё жду...
И всегда в плюс.
Спасибо!
я у тебя скайп просил. скинь, перетрещим.
Ренат, так куда евро то ? .......
Как раз по твоему вопросу Аксакал вчера высказывался,в принципе я с ним согласен,что евра вниз. Почитай здесь.
Как раз по твоему вопросу Аксакал вчера высказывался,в принципе я с ним согласен,что евра вниз. Почитай здесь.
маркетов изучает пока что.
что могу сказать... чел всё ближе и ближе ближе к цели.
гонял я ужо котировку как то. ржачное было время)))
но маркетов всё равно можно слить при желании, как не странно... так что - это еще не есть конечное решение задачи.
Лично допускаю,что можно спрогнозить точно,но для этого нужно переварить и учесть много инфы. У меня скомпоновать разноадресную и разнотематическую инфу в точный сигнал не получается,но(повторюсь) такую возможность допускаю. Как пример приведу ответ нашего Коллеги:
Полный ответ здесь.
Кстати,на других сайтах ведёт себя в соответствии с сединами.
Стренжер есть ещё где-то кроме голубо-розового форума?
дайте ссылки.
Спасибо!
По приборам - вверх. На график не смотрел.
Ситуация изменчива (в течении дня), так что не факт, что достигнет по прямой 10,0 или 0Пусть идет куда хочет, главное чтобы не лежала вдоль пола.
я посмотрел )
Как раз по твоему вопросу Аксакал вчера высказывался,в принципе я с ним согласен,что евра вниз. Почитай здесь.
Стренжер красавчик )
я посмотрел )
где ты этих уровней набрался?
хотя и примерно правильно...