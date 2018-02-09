FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 25

Renat Akhtyamov:

..........и это не хобби.

Цель одна - решить.

С удовольствием твоими наработками воспользуюсь,в плане индикации,если скинешь.
 
Vadens:
Мои наработки и в тестере то что надо покажут. Они есть - качай.

Просто маркет развернул последнюю - типа тормозит комп. Доработаю, всё равно туда положу. Тебе скину беспл. Сразу предупреждаю, что это не чашка, а просто авто-визуализация флета и соответственно уровней.

Но всё равно зацикливаться на этом не стоит, пока не разберешься - почему там флет.

 
Renat Akhtyamov:

чашка у всех на виду в инете, просто никто понять того не может

сижу и пишу копию.

сложно, т.к. МТ4 не умеет делать 3D-моделирование, поэтому всё зреет в голове

вторую неделю уже маюсь, сложновасто

стейт одного торгового дня выкладывал выше

всё время в плюсе

разбирайтесь сами и без вопросов в мой адрес на эту тему.

без сна и секса ? ) бедняжечка )

Но я же приглашал тебя со мной поработать ) у меня всё готово и всё легко закодить. Я тебя всё ещё жду...

И всегда в плюс.

Спасибо!

 
я у тебя скайп просил. скинь, перетрещим.

 
tuma_news:


Ренат, так куда евро то ? .......

Как раз по твоему вопросу Аксакал вчера высказывался,в принципе я с ним согласен,что евра вниз. Почитай здесь.


 
маркетов изучает пока что.

что могу сказать... чел всё ближе и ближе ближе к цели.

гонял я ужо котировку как то. ржачное было время)))

но маркетов всё равно можно слить при желании, как не странно... так что - это еще не есть конечное решение задачи.

 
Vadens:

Лично допускаю,что можно спрогнозить точно,но для этого нужно переварить и учесть много инфы. У меня скомпоновать разноадресную и разнотематическую инфу в точный сигнал не получается,но(повторюсь) такую возможность допускаю. Как пример приведу ответ нашего Коллеги:

 

Полный ответ здесь. 

Кстати,на других сайтах ведёт себя в соответствии с сединами. 

Стренжер есть ещё где-то кроме голубо-розового  форума?

дайте ссылки.

Спасибо!

 
Renat Akhtyamov:

По приборам - вверх. На график не смотрел.

Ситуация изменчива (в течении дня), так что не факт, что достигнет по прямой 10,0 или 0

Пусть идет куда хочет, главное чтобы не лежала вдоль пола.

я посмотрел )


 
Стренжер красавчик )

 
tuma_news:

я посмотрел )

где ты этих уровней набрался?

хотя и примерно правильно...

