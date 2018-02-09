FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 442
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Намного лучше, чем месяц в просадке.
Фунт пока вниз лучше торговать)
а у кого - то это только набор позы...
(не с нашими депо, естественно)
вчера вечером еще нарисовали сигнал в бай с ТР 1.2893 (возможно через 1.2744)
прежний ТР 1.2928 и ТР 1.3045 в силе...
и индекс:
а у кого - то это только набор позы...
(не с нашими депо, естественно)
Если такое будет продолжаться еще неделю вынос будет неизбежен.
Я без б/у т.к уверена, что стопы медведей вынесут. По крайней мере будет странно, если этого не произойдет.(
+-1.135 были мысли.)
Если такое будет продолжаться еще неделю вынос будет неизбежен.
Я без б/у т.к уверена, что стопы медведей вынесут. По крайней мере будет странно, если этого не произойдет.(
+-1.135 были мысли.)
Евру скоро продавать по плану ...
Cогласен, вот жду нон фарма и расклад на графике после него. Двинется цена вниз или не двинется...
Ну всё. Скоро Тума в самобан полезет...
Для чего? Все пока как он писал.
Для чего? Все пока как он писал.
предполагаю, что торгует в обратку своим мыслям
Ну всё. Скоро Тума в самобан полезет...
)))
предполагаю, что торгует в обратку своим мыслям
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017
tuma_news, 2017.05.30 16:53
а сегодня цена там была?
И покупку так и не закрыл? У меня пара сейчас в нисходящем тренде.
Я имею ввиду евро/долл. До 1,1210 где-то сегодняшний рост.
Спасибо!
Покупаешь сейчас? )
Цена растёт)
Спасибо!
)))
Покупаешь сейчас? )
Цена растёт)
Спасибо!
давно, отвечал уже
сЭнкаю!