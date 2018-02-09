FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 442

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sterva:


Намного лучше, чем месяц в просадке.

Фунт пока вниз лучше торговать)

а у кого - то это только набор позы...

(не с нашими депо, естественно)


вчера вечером еще нарисовали сигнал в бай с ТР 1.2893 (возможно через 1.2744)

прежний ТР 1.2928 и ТР 1.3045 в силе...


и индекс:


 
Lesorub:

а у кого - то это только набор позы...

(не с нашими депо, естественно)


Если такое будет продолжаться еще неделю вынос будет неизбежен.

Я без б/у т.к уверена, что стопы медведей вынесут. По крайней мере будет странно, если этого не произойдет.(

+-1.135 были мысли.)

 
sterva:


Если такое будет продолжаться еще неделю вынос будет неизбежен.

Я без б/у т.к уверена, что стопы медведей вынесут. По крайней мере будет странно, если этого не произойдет.(

+-1.135 были мысли.)

Евру скоро продавать по плану ...
 
Lesorub:
Евру скоро продавать по плану ...

Cогласен, вот жду нон фарма и расклад на графике после него. Двинется цена вниз или не двинется...
 
Ну всё. Скоро Тума в самобан полезет...
 
Renat Akhtyamov:
Ну всё. Скоро Тума в самобан полезет...

Для чего? Все пока как он писал.
 
sterva:

Для чего? Все пока как он писал.
предполагаю, что торгует в обратку своим мыслям
 
Renat Akhtyamov:
предполагаю, что торгует в обратку своим мыслям

 
Renat Akhtyamov:
Ну всё. Скоро Тума в самобан полезет...

)))

Renat Akhtyamov:
предполагаю, что торгует в обратку своим мыслям

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FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017

tuma_news, 2017.05.30 16:53

а сегодня цена там была?

И покупку так и не закрыл? У меня пара сейчас  в нисходящем тренде.

Я  имею ввиду евро/долл. До  1,1210 где-то сегодняшний рост.

Спасибо!


Покупаешь сейчас? )

Цена растёт)

Спасибо!

 
tuma_news:

)))


Покупаешь сейчас? )

Цена растёт)

Спасибо!

давно, отвечал уже

сЭнкаю!

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