FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 775

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Lesorub:

ТР 1.1550, порвут палки всех предсказамусов...

порвали уже...
 
Renat Akhtyamov:
порвали уже...

Загон в противоход - фирменная фича!

Фунт ТР 1.3037, тоже самое, нарисовали цель и в противоход.

Sell limit 1.3358 (набор позы)

Месяц на развязку всего этого безобразия, с полнолуния 03.12 

 

Акции Лукойла:


 
Lesorub:

Акции Лукойла:

палки равны спреду, ой ли?
 

Акции Сбера:


 
Renat Akhtyamov:
палки равны спреду, ой ли?

че за лю ли???

я тебе все давно рассказал и нарисовал

не хочешь дописать разворотные зоны для входов, гоняй тысячи ордеров...

 
Lesorub:

че за люли???

я тебе все давно рассказал и нарисовал

не хочешь дописать разворотные зоны для входов, гоняй тысячи ордеров...

без паники. въезжаю пока...
 
Renat Akhtyamov:
без паники. въезжаю пока...

Везет же ...


 
Renat Akhtyamov:
без паники. въезжаю пока...


 
Lesorub:


с ютуба видюшки с количеством просмотров начали вставляться и с подпиской

по разному пробовал, не убираются эти фишки

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