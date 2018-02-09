FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 775
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ТР 1.1550, порвут палки всех предсказамусов...
порвали уже...
Загон в противоход - фирменная фича!
Фунт ТР 1.3037, тоже самое, нарисовали цель и в противоход.
Sell limit 1.3358 (набор позы)
Месяц на развязку всего этого безобразия, с полнолуния 03.12
Акции Лукойла:
Акции Лукойла:
Акции Сбера:
палки равны спреду, ой ли?
че за лю ли???
я тебе все давно рассказал и нарисовал
не хочешь дописать разворотные зоны для входов, гоняй тысячи ордеров...
че за люли???
я тебе все давно рассказал и нарисовал
не хочешь дописать разворотные зоны для входов, гоняй тысячи ордеров...
без паники. въезжаю пока...
Везет же ...
без паники. въезжаю пока...
с ютуба видюшки с количеством просмотров начали вставляться и с подпиской
по разному пробовал, не убираются эти фишки