FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 805
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Ренка,может у тебя веерная мышь? А то я частенько продаю,когда все покупают и наоборот.
нет конечно, но очень похоже
если не накололся с целью, то бояться нечего
веерная мышь была в конце 14-го, некоторое её подобие, но наткнулась на неверный прогноз
а так - да, рубил я на таком и не слабосчас ты проходишь эволюцию своей системы, которая у мну уже позади
нет конечно, но очень похоже
Так ты её на мажоры не запускай тогда,а то без хвоста всё время будет бегать по норкам.
...........
если не накололся с целью, то бояться нечего
...............счас ты проходишь эволюцию своей системы, которая у мну уже позади
Ха-ха! Это мечта всех трейдеров........даже пьяных и обкуренных.
Про киви что скажешь?
Лимиты можно ставить на 0.6779(текущий лой) и 0.6734 - 0.6704 (долговой уровень с дневок)
Если продаете, то выход на 0.6815 - ТР от палок с Н4 (свеча от 01.12.2017 г.)
Не-е-е......я не прохожу иволяцию,я добавку к пенсии делаю старым дедовским способом.
а накололся тогда я как раз из-за одного неверного прогноза //по еньке было, как счас помню
отдал где-то 25% от заработкану и загорелся целью решить вопрос с прогнозом
Лимиты можно ставить на 0.6779(текущий лой) и 0.6734 - 0.6704 (долговой уровень с дневок)
Если продаете, то выход на 0.6815 - ТР от палок с Н4 (свеча от 01.12.2017 г.)
Спасибо.
у тебя разница от моей в 14-ом в том, что шаг сетки больше, ну и кроссы
а накололся тогда я как раз из-за одного неверного прогноза //по еньке было, как счас помню
отдал где-то 25% от заработкану и загорелся целью решить вопрос с прогнозом
Верный прогноз сделать,тут тебе никакая маус не поможет. Женский у неё характер для этого(писал уже). Над верным прогнозом бьются сурьёзные ребята по всякому(СМЕ,СОТ,машка-промокашка,космос и т.д.) и,увы,прогнозы мало чем отличаются от вангования и полны слов-паразитов (наверное,если,предполагаю......).
Ладно,буду держать в голове. Если подсознание подключится,мож чё придумаю.
Верный прогноз сделать,тут тебе никакая маус не поможет. Женский у неё характер для этого(писал уже). Над верным прогнозом бьются сурьёзные ребята по всякому(СМЕ,СОТ,машка-промокашка,космос и т.д.) и,увы,прогнозы мало чем отличаются от вангования и полны слов-паразитов (наверное,если,предполагаю......).
Ладно,буду держать в голове. Если подсознание подключится,мож чё придумаю.
ну я ж с ними заодно, кроме космоса и машки-промокашки
цена может бегать как угодно, но объемы покупок/продаж все равно определяют основное направление движения, как не крутинапример +300 пунктов, затем - 200 пунктов. В итоге куда идет цена?