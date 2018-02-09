FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 805

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Vadens:

Ренка,может у тебя веерная мышь? А то я частенько продаю,когда все покупают и наоборот.

нет конечно, но очень похоже

если не накололся с целью, то бояться нечего

веерная мышь была в конце 14-го, некоторое её подобие, но наткнулась на неверный прогноз

а так - да, рубил я на таком и не слабо

счас ты проходишь эволюцию своей системы, которая у мну уже позади
 
Renat Akhtyamov:
нет конечно, но очень похоже

Так ты её на мажоры не запускай тогда,а то без хвоста всё время будет бегать по норкам.


 
Renat Akhtyamov:

...........

если не накололся с целью, то бояться нечего

Ха-ха! Это мечта всех трейдеров........даже пьяных и обкуренных.
 
Renat Akhtyamov:

...............

счас ты проходишь эволюцию своей системы, которая у мну уже позади
Не-е-е......я не прохожу иволяцию,я добавку к пенсии делаю старым дедовским способом.
 
Vadens:
Ха-ха! Это мечта всех трейдеров........даже пьяных и обкуренных.
я и говорю что 3 года на это угрохал
 
Vadens:


Про киви что скажешь?

Лимиты можно ставить на 0.6779(текущий лой) и 0.6734 - 0.6704 (долговой уровень с дневок)

Если продаете, то выход на 0.6815 - ТР от палок с Н4 (свеча от 01.12.2017 г.)

 
Vadens:
Не-е-е......я не прохожу иволяцию,я добавку к пенсии делаю старым дедовским способом.
у тебя разница от моей в 14-ом в  том, что шаг сетки больше, ну и кроссы

а накололся тогда я как раз из-за одного неверного прогноза //по еньке было, как счас помню

отдал где-то 25% от заработка

ну и загорелся целью решить вопрос с прогнозом
 
Lesorub:

Лимиты можно ставить на 0.6779(текущий лой) и 0.6734 - 0.6704 (долговой уровень с дневок)

Если продаете, то выход на 0.6815 - ТР от палок с Н4 (свеча от 01.12.2017 г.)


Спасибо.

 
Renat Akhtyamov:
у тебя разница от моей в 14-ом в  том, что шаг сетки больше, ну и кроссы

а накололся тогда я как раз из-за одного неверного прогноза //по еньке было, как счас помню

отдал где-то 25% от заработка

ну и загорелся целью решить вопрос с прогнозом

Верный прогноз сделать,тут тебе никакая маус не поможет. Женский у неё характер для этого(писал уже). Над верным прогнозом бьются сурьёзные ребята по всякому(СМЕ,СОТ,машка-промокашка,космос и т.д.) и,увы,прогнозы мало чем отличаются от вангования и полны слов-паразитов (наверное,если,предполагаю......).

Ладно,буду держать в голове. Если подсознание подключится,мож чё придумаю. 

 
Vadens:

Верный прогноз сделать,тут тебе никакая маус не поможет. Женский у неё характер для этого(писал уже). Над верным прогнозом бьются сурьёзные ребята по всякому(СМЕ,СОТ,машка-промокашка,космос и т.д.) и,увы,прогнозы мало чем отличаются от вангования и полны слов-паразитов (наверное,если,предполагаю......).

Ладно,буду держать в голове. Если подсознание подключится,мож чё придумаю. 

ну я ж с ними заодно, кроме космоса и машки-промокашки

цена может бегать как угодно, но объемы покупок/продаж все равно определяют основное направление движения, как не крути

например +300 пунктов, затем - 200 пунктов. В итоге куда идет цена?
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