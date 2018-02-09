FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 808
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Понимаю, если бы твои цифры были основаны на чем-то реальном... Реальные же данные пока что твои цели в глаза не видели!!!
Коли не шарите в колбасне, то нечего и писать всякую чушь ...
Ты мне скажи, твой веер сразу же в плюсе?
Естественно нет. Так что не надо ля-ля
Пишешь про спред, а сам не знаешь кто это и про какой спред говорит ДЦ-шник
Захочешь поговорить о спреде, так скажи - сколько он пунктов по евро, где нижняя граница, где верхняя? Если скажешь - 2 пункта, ржать буду неделю.
Не спорю. Не сильно образован. В таком случае,если вдруг,не забудь на Багамах спрятать для меня сто баксов.
Ренка,а зачем вообще что-то автоматизировать,имея по факту такой хитронашпигованный МТсервер?
Предлагаю эту тактику назвать "Ореховая палка".
Переходим на основные направления. Находим стыковочные уровни. Кидаем машку с периодом 1000-2000 и с методом экспоненты,в качестве ореховой палки. На вершинке/впадинке открываем рыночник. Расставляем по уровням лимиты. Тейком служит ореховая палка и спим,иногда приоткрывая одно веко. Пусть МТсервер хоть взорвётся!
Ты думаешь индюк нарисует как торговать надо?
Нет, индикатор просто подтолкнет трейдуна открыть ордер.
После этого ДЦ-шник начинает оттягивать на 0,5-1 пункт от ордера цену.
Таким образом начинает скапливаться куча котировок сдвинутых относительно текущей.
Затем вычисляется средняя цена, которая и принимается за новую фактическую.
В итоге основная масса постепенно уходит в минус
Поэтому, бесполезно чо то выдумывать
В качестве вывода считаю, что на данный момент верными являются стратегии, которые используют данные по покупкам и продажам, а также стратегии определяющие такой сдвиг в невыгодную трейдуну сторону.
Ты думаеншь индюк нарисует как торговать надо?
Нет, индикатор просто подтолкнет трейдуна открыть ордер.
После этого ДЦ-шник начинает оттягивать на 0,5-1 пункт от ордера цену.
Таким образом начинает скапливаться куча котировок сдвинутых относительно текущей.
Затем вычисляется средняя цена.
В итоге основная масса постепенно уходит в минус
Поэтому, бесполезно чо то выдумывать
В качестве вывода считаю, что на данный момент верными являются стратегии, которые используют данные по покупкам и продажам, а также стратегии определяющие такой сдвиг в невыгодную трейдуну сторону.
На приведенном мною выше скрине как раз такой индикатор. По сравнению с аллигатором, линии у меня никогда не пересекаются.
Т.е. от MQ отойти не желаешь. Ну,тогда дерзай,думай,пробуй. Меньше жри-талант должен быть голодным.
Когда-нибудь и нас продадут:
"Старый трейдун лежит при смерти. Врач говорит-температура очень высокая,мы его потеряем. Трейдун приоткрывает глаза и шепчет:"Срочно продавайте!".
Т.е. от MQ отойти не желаешь. Ну,тогда дерзай,думай,пробуй. Меньше жри-талант должен быть голодным.
Когда-нибудь и нас продадут:
"Старый трейдун лежит при смерти. Врач говорит-температура очень высокая,мы его потеряем. Трейдун приоткрывает глаза и шепчет:"Срочно продавайте!".
Анекдот -
Полковник, я не то что отойти не желаю, я уже почти закончил
Анекдот -
Полковник, я не то что отойти не желаю, я уже почти закончил
Ладно. Ждём-с!
Ладно. Ждём-с!
Владимир тут три поста написал, хотел проследить как так котир на своп тянут, счас вот объясню...
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Своп по лонгам на евро отрицательный, а по шортам положительный
Тройной своп в среду.
Соответственно чем больше покупок к ночи среды, тем больше свопа
Покупки прям валятся в противотренд
Ок. Взяли своп, можно отпустить немножко, четверг-пятница -> курс в обратку.
Илья, уж поверь мне, я знаю достаточно много. По крайней мере этого хватает, чтобы понять - свою цель ты если и увидишь, то не в декабре точно, возможно даже не в январе. И это отнюдь не чушь. Чушь это художества, ничем кроме желания не подтвержденные. Доллар еще даже не начинал падать. И это дело не одного года.
То, что знаете достаточно много ( по вашему мнению), совсем не означает, что индекс не растет в настоящий момент. И уж точно то, что он не возьмет указанную цель. Сигнал есть, цель есть и она будет взята!
Не треплите моск - купите фунтика и выкиньте монитор
До 3450 согласен,можно купить,не обращая внимания на своп,но если моник выкидывать,значит надолго. Сам же писал-за полгода своп сожрёт счёт.
На фунте своп против покупки,т.к. это верное основное направление.Кстати,цена поцеловала импульсы 2001 и 2008 гг,может и откат дать существенный.