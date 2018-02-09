FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 845
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Как видно из графика GBPUSD H4, мы имеем флет, который длится уже две недели. Образовалась разворотная фигура технического анализа треугольник:
В узком месте треугольника имеем всего 40 пп(4). То есть имеем затишье перед бурей. Должно быть сильное движение в какую-нибудь сторону. Когда это движение произойдёт? Определённо, не в этом 2017 году. Возможно, цену подтолкнёт в какую-либо сторону ближайший NonFarm 5 января 2017.
А можно и так нарисовать )))))
Тоже гляну на фунта. Логично с 34-й по-флетить ниже.
Среднесрочный восходящий флет и треугольников тут как блох на собаке. С 39-й должна бы поцеловаться.....если Корею не начнут бомбить.....А вообще я пошутил,т.к. мажоры не торгую.
Думаю о том, чтобы в самом узком месте поставить два отложенных ордера на пробой. Расстояние от края узкого места до отложенного ордера = 20 старых пп. ТП=10 пп. СЛ=30 пп. Если сработает один отлож ордер, то второй следует удалить.
что ж, дерзайте...
А если посерьезней то так примерно. Только вверх.
А если посерьезней то так примерно. Только вверх.
Тут дожить бы до ближайшей исторической смычки,что я дал,а у тебя уже отработана,хотя и имеет притяжение. Может и в 46-ю,но значительно позже,после скитаний.
........Да,забыл совет дать,может он тебе и нах нужен,но всё ж _ не увлекайся канальным анализом по точным экстремумам,к реальным событиям на споте это не имеет никакого отношения. Так кинул приблизительно канал и ладно. Чтобы видеть тенденцию.
Щас то ладно,мы позвиздели о долгосроке и послезавтра забудем о чём говорили,но вижу,что некоторые челы на более коротких(рабочих) диапазонах тоже строят канальную графику,верят в неё и чуть ли не принимают торговые решения. Определённо вредно!
Тут дожить бы до ближайшей исторической смычки,что я дал,а у тебя уже отработана,хотя и имеет притяжение. Может и в 46-ю,но значительно позже,после скитаний.
........Да,забыл совет дать,может он тебе и нах нужен,но всё ж _ не увлекайся канальным анализом по точным экстремумам,к реальным событиям на споте это не имеет никакого отношения. Так кинул приблизительно канал и ладно. Чтобы видеть тенденцию.
Щас то ладно,мы позвиздели о долгосроке и послезавтра забудем о чём говорили,но вижу,что некоторые челы на более коротких(рабочих) диапазонах тоже строят канальную графику,верят в неё и чуть ли не принимают торговые решения. Определённо вредно!
Спасибо ъа совет. Но я всегда думал и был уверен, что цена всегда ходит от уровня к уровню. Делает перехаи. На более старших ТФ определяем тендецию в ту или иную сторону и заходим по тренду
фьючерс Ауди, последние брызги...
а по Лайтовскому индексу еще чалить и чалить... , или все же в откат?:
пожирательство лимитов ...
фьючерс на Киви:
Лунь покупали?
завтрашний, возможный откат...
и вот она, иголка...