FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 780

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Vitaly Muzichenko:

Использовать в работе 15-20 пар, вот по одной из них всегда будет сигнал.


У меня всего лишь 10, надо наверно удвоиться.


 
Aleksandr Yakovlev:

Что сделать с руками, если они так и норовят открыть сделку без сигнала?

Азарт выключается не сразу, с опытом приходит.
 
Vitaly Muzichenko:

Использовать в работе 15-20 пар, вот по одной из них всегда будет сигнал.


Тогда уж 40-50 (что бы наверняка)

 
vaz:

Тогда уж 40-50 (что бы наверняка)


Ох уж мои денежки )))
 

На до мной тут индикатор глумится )))


 
Aleksandr Yakovlev:

На до мной тут индикатор глумится )))

Читаем внимательно!

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017

Renat Akhtyamov, 2017.11.24 17:53

до кель терпеть хошь, пока не пересечется?

Сколько раз тут пересекалось и обратно расходилось, мозги не вынесло???


Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017

Renat Akhtyamov, 2017.11.24 18:51

по истории все круто торгуют...

на реале попробуй, какие проблемы....

никто ж не против



 

По евре такая хорошая цифирь была 1.202(.

Перевернула...

Наверное позже зайдем)

 

Евро прикупил на 1845, стоп 1830, тейк 1900

Всем привет!

 
Dmitry Chepik:

Евро прикупил на 1845, стоп 1830, тейк 1900

Всем привет!


Как-то рискованно все время, вынесет же.

 
GhostMan:

можно попробывать евру байкнуть с коротким..

ну чо там?
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