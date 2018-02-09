FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 780
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Использовать в работе 15-20 пар, вот по одной из них всегда будет сигнал.
У меня всего лишь 10, надо наверно удвоиться.
Что сделать с руками, если они так и норовят открыть сделку без сигнала?
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017
Renat Akhtyamov, 2017.11.23 07:02
Использовать в работе 15-20 пар, вот по одной из них всегда будет сигнал.
Тогда уж 40-50 (что бы наверняка)
Тогда уж 40-50 (что бы наверняка)
Ох уж мои денежки )))
На до мной тут индикатор глумится )))
На до мной тут индикатор глумится )))
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017
Renat Akhtyamov, 2017.11.24 17:53
до кель терпеть хошь, пока не пересечется?
Сколько раз тут пересекалось и обратно расходилось, мозги не вынесло???
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017
Renat Akhtyamov, 2017.11.24 18:51
по истории все круто торгуют...
на реале попробуй, какие проблемы....
никто ж не против
По евре такая хорошая цифирь была 1.202(.
Перевернула...
Наверное позже зайдем)
Евро прикупил на 1845, стоп 1830, тейк 1900
Всем привет!
Евро прикупил на 1845, стоп 1830, тейк 1900
Всем привет!
Как-то рискованно все время, вынесет же.
можно попробывать евру байкнуть с коротким..