FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 520
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Какая разница, ты ведь явно 2-м занят. Рыбак как грица из далека видит кто на рыбалку приехал, а кто побухать с забористыми историями.))
Долларйена атакуе
пора прикрыть?
Долларйена атакуе
пора прикрыть?
Рано!
)) ок. БУйку вставлю.
)) ок. БУйку вставлю.
еще подрастет)
умею только мартин использовать..
капец..
но на этот раз повезло чисто случайно....
пора фиксить..
Встречал тут такое выражение "ляжет и этот Мартин под поезд безотката". Так что осторожнее...
Ну чо, живые ишшо есть или как - все ливантос?
Беда со спредопользователями...аминь Вам...!!!
Беда со спредопользователями...аминь!!!
Беда со спредопользователями...аминь!!!