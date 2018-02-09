FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 520

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Gorg1983:

Какая разница, ты ведь явно 2-м занят. Рыбак как грица из далека видит кто на рыбалку приехал, а кто побухать с забористыми историями.))

не
 

Долларйена атакуе

пора прикрыть?


 
Alexander Ivanov:

Долларйена атакуе

пора прикрыть?


Рано!
 
Alekseu Fedotov:
Рано!

)) ок. БУйку вставлю.

 
Alexander Ivanov:

)) ок. БУйку вставлю.


еще подрастет)

 
Alexander Ivanov:

умею только мартин использовать..

капец..

но на этот раз повезло чисто случайно....

пора фиксить..


Встречал тут такое выражение "ляжет и этот Мартин под поезд безотката". Так что осторожнее...

 

Ну чо, живые ишшо есть или как - все ливантос?

 

Беда со спредопользователями...аминь Вам...!!!


 
Lesorub:

Беда со спредопользователями...аминь!!!

Не, Илья, никакой беды абсолютно. Представь себе - с февраля даже намека на слив не имею.
 
Lesorub:

Беда со спредопользователями...аминь!!!

хотел ответить - пост рубит местная цензура, хотя и без мата и оскорблений.. Короче промолчу. Не дают слово молвить - не дают проговориться короче говоря. Иначе форексу ппц настанет.
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