FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 302

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Renat Akhtyamov:

а с чипсами можна?

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Ну всё. Почти приехали. Доллар 101,5 и поворот на 180
 
mmmoguschiy-new:
Ну всё. Почти приехали. Доллар 101,5 и поворот на 180
лично я в ахтунге от такой недели...
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Renat Akhtyamov:
лично я в ахтунге от такой недели...

зато ковбоям веселье и задор... веселятся и скачут - на демках  ржунимагу. приз то там хоть есть? слава и почет? или по рублю скинулись?
 
mmmoguschiy-new:

зато ковбоям веселье и задор... веселятся и скачут - на демках  ржунимагу. приз то там хоть есть? слава и почет? или по рублю скинулись?

все ушли на демо, потому и флет

остается тока одно - забыть про реал и всё будет тип-топ

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Renat Akhtyamov:
все ушли на демо, потому и флет

легко скакать по лугу в штиль. ща ветерок дунет - всех коровьих мальчиков расшугает 
 
mmmoguschiy-new:

легко скакать по лугу в штиль. ща ветерок дунет - всех коровьих мальчиков расшугает 

в смысле?

первое место у того, кто после шквального слива останется богаче?


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Renat Akhtyamov:

в смысле?

первое место у того, кто после шквального слива останется богаче?


ты как будто первый раз в жизни конкурс видишь  всем известно как это бывает... 
 
mmmoguschiy-new:

ты как будто первый раз в жизни конкурс видишь  всем известно как это бывает... 

ага. Кто нибудь заходит в самом конце конкурса и кидает всех через .. за борт

))))

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Renat Akhtyamov:

ага. Кто нибудь заходит в самом конце конкурса и кидает всех за борт

)


если кто на борту останется. ато и кидать некого будет
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