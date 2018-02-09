FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 302
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а с чипсами можна?
Ну всё. Почти приехали. Доллар 101,5 и поворот на 180
лично я в ахтунге от такой недели...
зато ковбоям веселье и задор... веселятся и скачут - на демках ржунимагу. приз то там хоть есть? слава и почет? или по рублю скинулись?
зато ковбоям веселье и задор... веселятся и скачут - на демках ржунимагу. приз то там хоть есть? слава и почет? или по рублю скинулись?
все ушли на демо, потому и флет
остается тока одно - забыть про реал и всё будет тип-топ
все ушли на демо, потому и флет
легко скакать по лугу в штиль. ща ветерок дунет - всех коровьих мальчиков расшугает
легко скакать по лугу в штиль. ща ветерок дунет - всех коровьих мальчиков расшугает
в смысле?
первое место у того, кто после шквального слива останется богаче?
в смысле?
первое место у того, кто после шквального слива останется богаче?
ты как будто первый раз в жизни конкурс видишь всем известно как это бывает...
ты как будто первый раз в жизни конкурс видишь всем известно как это бывает...
ага. Кто нибудь заходит в самом конце конкурса и кидает всех через .. за борт
))))
ага. Кто нибудь заходит в самом конце конкурса и кидает всех за борт
)
если кто на борту останется. ато и кидать некого будет