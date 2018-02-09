FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 309
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норм.проволокло
эта фишка всегда хорошо катала...
Надо отдать должное Тумке,один прогнозный уголок у него отработан. Правда,по моим "ручным" уровням,идёт точнее,но как говорят китайцы "Не говори что ты самый сильный,ибо тут же найдётся тот,кто сильнее тебя".
Теперь на очереди нижний уголок. Что-то типа формации раскачки. У Тумки в район 0520,лично не исключаю 4-ку. Ждём-с.
На торгах до открытия биржевой сессии 11 апреля акции United Continental Holdings (UAL) подешевели на 6%, хотя накануне был отмечен рост на 0,9%, сообщает CNN Money.
Резкое падение стоимости акций, по всей видимости, связано с громким скандалом, происшедшим накануне.
А на 0650-0767 не прогуляемся,случайно так..?))
Утром повторно прочитал своё сообщение и об этом подумал,но стыдливо промолчал.
Последний месяц евра идет прогнозируемо либо безоткатно. По идее народ должен был супер как нажиться. А радости не видно. Как будто все против рынка торговали?
все ушли на крипту, там все прыгают от счастья )
https://bitcoinwisdom.com/markets/btce/ltcusd
все ушли на крипту, там все прыгают от счастья )
https://bitcoinwisdom.com/markets/btce/ltcusd
Объясни мне тупому, зачем столько криптовалют? Есть в этом хоть какой-нибудь экономический смысл или это пузыри?
какая разница пузырь или нет, если на этом можно заработать?
вся экономика - это один большой пузырь.
сам лично свое поимел на крипте, есть её ещё чуток, но в долгосрок.
если бы у меня в лесу можно было бы ей расплатиться, пользовался бы ей.
это обычные деньги, только их нигде нет, но о них у всех участников системы есть записи. )
я сам суть этой крипты не понимал и не понимаю(как в прочем и всей реальной экономики), но это не мешало мне просто торговать ей )
какая разница пузырь или нет, если на этом можно заработать?
Тебе еще сотню криптовалют создадут и будут рисовать растущий курс. Чет мне кажется все кто не на BTC свой капитал держат (слишком сильно рискуют).