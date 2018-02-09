FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 154
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Что за самобан? Детство какое-то! Ты хоть не занимайся этим!
Пожст выкладывай что имеешь нужным,а то я,наверное,сильно громко гавкнул. Лично мне интересна теория,аналитика,инфа из источников мне не доступных. Наверное,кому-то интересны и сигналы...но опасное дело-жить по чужим сигналам в таком высокорискованном занятии.
А самобан - это я так для красного словца )) У меня силы воли в принципе хоть отбавляй. Но когда Будулай возвращается - мимо такого события сложно пройти мимо
Но если появляется бабай, так как сейчас на 1.0549, то быстро все бросаем и убегаем.
Так их учишь, учишь, а толку ни уя)))
Шо ж там торговать, проснулся, дополз до компа, открыл график
Почесал затылок, прикинул чего тебе сегодня хочется, покупать или продавать и...
Нарисовал две линии, красную и зеленую, можно побольше, под настроение.
Под красую накидал селлимитов, на зеленых поставил тп, иди на мкл5 и тролль, свободен.
Для покупок всё наоборот.
чеж полстраны хреного тогда живут???
а бабай на 1.0512 или на 1.0457 - 1.0415 еще хуже сидит...
вот и индекс Евроы о том толмачит:
чеж полстраны хреного тогда живут???
Так линии рисовать не хотят.
Мовлатик, иди сюда, внемли
чеж полстраны хреного тогда живут???
а бабай на 1.0512 сидит...
вот и индекс Евроы о том толмачит:
Ты у нас сегодня развешиватель ярлыков? Чего к челу прицепился? Пущай пиарится, красуется, ну или для чего он суды прибёг? Лично я думаю, что в целях рекламы и будь моя воля забонил бы нах уж давно.
Лучше расскажи какие мысли после вчерашнего выступления Йёлки?
Да,чет я переборщил насчёт воспитательной работы.
Выступления ихние я не читаю,чтобы не утерять ориентацию во Вселенной. Смотрю на реакцию рынков,а реакция слабая. Писал уже,Маркет ленивый стал-только брекзиты,херекзиты подавай. Среда традиционно сильный день и сёдня она говорить будет-мож движуха активней будет.
Евра подходит,флетуя,к моей виртуальной черте 0520 и можно смотреть покупки. Не исключаю контрольный в 4-ку_3-ку до конца недели,т.к. для контрольного в 7-ку_8-ку низковато покатились.
На 1.0513, жирный, но я его ждать не буду.
седня вечером новости сильные и шпиля нужна, чтобы в BUY уйти
а так не по феншую...
седня вечером новости сильные и шпиля нужна контрольная, чтобы в BUY уйти
а так не по феншую...
В бай завтра.
А может и послезавтра.
Да,чет я переборщил насчёт воспитательной работы.
Выступления ихние я не читаю,чтобы не утерять ориентацию во Вселенной. Смотрю на реакцию рынков,а реакция слабая. Писал уже,Маркет ленивый стал-только брекзиты,херекзиты подавай. Среда традиционно сильный день и сёдня она говорить будет-мож движуха активней будет.
Евра подходит,флетуя,к моей виртуальной черте 0520 и можно смотреть покупки. Не исключаю контрольный в 4-ку_3-ку до конца недели,т.к. для контрольного в 7-ку_8-ку низковато покатились.
нет замков, есть цель от паттерна, которую заберет цена...
1.0564 для селл подтверждена с трех терминалов
я просто ее там жду....