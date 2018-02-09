FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 154

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Vadens:

Что за самобан? Детство какое-то! Ты хоть не занимайся этим!

Пожст выкладывай что имеешь нужным,а то я,наверное,сильно громко гавкнул. Лично мне интересна теория,аналитика,инфа из источников мне не доступных. Наверное,кому-то интересны и сигналы...но опасное дело-жить по чужим сигналам в таком высокорискованном занятии.

Та лан, мне пофиг! )) Всё, что считаю нужным и когда считаю нужным я выкладываю. На данный момент добавить собственно нечего - все прогнозы(ну или видение - как хотите) дал уж давно. Ждём отработку.

А самобан - это я так для красного словца )) У меня силы воли в принципе хоть отбавляй. Но когда Будулай возвращается - мимо такого события сложно пройти мимо 
 

Но если появляется бабай, так как сейчас на 1.0549, то быстро все бросаем и убегаем.

 

 
pridurok:

Так их учишь, учишь, а толку ни уя)))

Шо ж там торговать, проснулся, дополз до компа, открыл график

 

Почесал затылок, прикинул чего тебе сегодня хочется, покупать или продавать и...

Нарисовал две линии, красную и зеленую, можно побольше, под настроение.

 

Под красую накидал селлимитов, на зеленых поставил тп, иди на мкл5 и тролль, свободен.

Для покупок всё наоборот. 

чеж полстраны хреного тогда живут???  


а бабай на 1.0512 или на 1.0457  -  1.0415  еще хуже сидит...

вот и индекс Евроы о том толмачит:


 
Lesorub:
чеж полстраны хреного тогда живут???  

Так линии рисовать не хотят.

Мовлатик, иди сюда, внемли  

 
Lesorub:

чеж полстраны хреного тогда живут???  


а бабай на 1.0512 сидит...

вот и индекс Евроы о том толмачит:


На 1.0513, жирный, но я его ждать не буду.
 
mmmoguschiy-new:
Ты у нас сегодня развешиватель ярлыков? Чего к челу прицепился? Пущай пиарится, красуется, ну или для чего он суды прибёг? Лично я думаю, что в целях рекламы и будь моя воля забонил бы нах уж давно.

Лучше расскажи какие мысли после вчерашнего выступления Йёлки?

Да,чет я переборщил насчёт воспитательной работы.

Выступления ихние я не читаю,чтобы не утерять ориентацию во Вселенной. Смотрю на реакцию рынков,а реакция слабая. Писал уже,Маркет ленивый стал-только брекзиты,херекзиты подавай. Среда традиционно сильный день и сёдня она говорить будет-мож движуха активней будет.

Евра подходит,флетуя,к моей виртуальной черте 0520 и можно смотреть покупки. Не исключаю контрольный в 4-ку_3-ку до конца недели,т.к. для контрольного в 7-ку_8-ку низковато покатились.

 
pridurok:
На 1.0513, жирный, но я его ждать не буду.

седня вечером новости сильные и шпиля нужна, чтобы в BUY уйти

а так не по феншую...

 
Lesorub:

седня вечером новости сильные и шпиля нужна контрольная, чтобы в BUY уйти

а так не по феншую...

В бай завтра.

А может и послезавтра. 

 
Vadens:

Да,чет я переборщил насчёт воспитательной работы.

Выступления ихние я не читаю,чтобы не утерять ориентацию во Вселенной. Смотрю на реакцию рынков,а реакция слабая. Писал уже,Маркет ленивый стал-только брекзиты,херекзиты подавай. Среда традиционно сильный день и сёдня она говорить будет-мож движуха активней будет.

Евра подходит,флетуя,к моей виртуальной черте 0520 и можно смотреть покупки. Не исключаю контрольный в 4-ку_3-ку до конца недели,т.к. для контрольного в 7-ку_8-ку низковато покатились.

 
Lesorub:

нет замков, есть цель от паттерна, которую заберет цена...

1.0564 для селл подтверждена с трех терминалов    

я просто ее там жду....

Очень даже неплохо, но ведь не каждый раз срабатывает.)
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