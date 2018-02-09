FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 624

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vadutr:

Вера твоя в сердце твоем. 

Не надо орать, это неприлично.


Стренж, что ль прорвался? Если так-привет.

 
Server Muradasilov:

Если понимаешь ,всю бессмысленность и бестолковость - зачем ты здесь трёшься ,если это не твоё ? 


Из за вас, обсуждали же этот вопрос уже.

И я вам не тыкаю, хотя и стоило бы.

 
vadutr:

Из за вас, обсуждали же этот вопрос уже.

И я вам не тыкаю, хотя и стоило бы.


https://www.mql5.com/ru/users/vadutr/publications/all       Вот ссылка на все посты ,где мы и что  обсуждали ?,повторюсь - если  у тебя (вас) ,есть понимание ,о бессмысленности ,и бестолковости нахождения здесь  ,зачем писать посты ,и тереться в этой ветке ?

vadutr
vadutr
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elmucon:


у тебя за 14 недель  37 процентов у меня за неделю 27 .... так что "чеши репу" ... 

а я обязательно залезу туда от куда вылез - вот тебе нервы выверну на изнанку и залезу ... 


А сейчас сколько ???  ,покажи пожалуйста , не надо поклонников разочаровывать 

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017

vadutr, 2017.10.08 18:22


Да, я часто читаю этот форум и зарегистривовался именно для того, чтобы вам это сказать. Человек о котором вы столь неуважительно отзываетесь никому ничего не втюхивает, а рынок видит так что здешним и не снилось, зарабатывать начал только благодаря ему. Читая этот форум, ни от вас, ни от кого либо из теперишних завсегдатаев ничего толкового даже приблизительно не слышал, извините за прямоту. Пару лет назад это была очень толковая ветка, сейчас ноль.

   На этом наш диалог считаю законченым, говорить не с кем и не о чем.


 
Новая версия 1.1 продукта TSO Stochastic RSI: Доступна новая версия 1.1 продукта TSO Stochastic RSI
 

why do you not respond me when am ask you for help about i dont know how i can transfer my market money over to my paypal acount and i need the money before tonigth before i shall to control tommorrew morgning and i dont have the money on my bank acount for my trip and the hospital visit is very importent beause this is for eppelipsi and for my astma so it shall be before the evening today or you can also transfer the money to my bank acount today please

my bank acountnr is. 0693-0002839237

marlene hansen

p.s. i need them tonigth

 


В пятницу работал на бай до 1.3212 после чего выставил отложи от этого уровня на селл пост  выше всё отработало сегодня.
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2017-10-23_152656.png  27 kb
2017-10-23_152735.png  18 kb
 
Rustam Galkeev:


В пятницу работал на бай до 1.3212 после чего выставил отложи от этого уровня на селл пост выше всё отработало сегодня.

ТАК СЕЙЧАС КУДА?

 
sterva:

ТАК СЕЙЧАС КУДА?

Короткие позы на бай и далее жду разворотной модели на селл попутно закрываю ближние бай ордера близкие к  текущей цене оставляя только дальние.
 
Закрыл часть баёв на отметке 1.3179 ставил дальние и жду захода мин, если нет то на быстрых пип следующий проход будет опорник для бай поз стопорнусь в прибыли.
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