FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 95

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ща, ща - еще немного и ниже 03... дно пойдем проламывать. Силуанов курит 
 
Блин, как знал, что этот Нон-Фарм сперва стопы соберёт, а потом уйдёт в нужную сторону. Второй раз попадаюсь на это. Ну ведь не хотел же ставить близко к цене, эхх
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лан, всем покеда. через месяц примерно на том же месте 
 
mmmoguschiy-new:
лан, всем покеда. через месяц примерно на том же месте 
Заходи чаще Данила 
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Server Muradasilov:
Заходи чаще Данила 
ваще-то это еще и прогноз был... ну лан  постараюсь
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Что интересно мешает  расти фунту?)))
 

скоро и в обратку поедут:



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Lesorub:

скоро и в обратку поедут:



А с фунтом что?))
 
Movlat Baghiyev:
А с фунтом что?))

так лимиты показаны выше...    

цены там еще не было...

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Lesorub:

так лимиты показаны выше...    

цены там еще не было...

да это верхние я понял а нижние?Просто если по евро смотреть  так фунт вниз сначало должен выходит,а потом уже наверх  или чтото путаю?
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