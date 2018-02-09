FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 95
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лан, всем покеда. через месяц примерно на том же месте
Заходи чаще Данила
скоро и в обратку поедут:
скоро и в обратку поедут:
А с фунтом что?))
так лимиты показаны выше...
цены там еще не было...
так лимиты показаны выше...
цены там еще не было...