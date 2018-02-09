FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 96

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mmmoguschiy-new:
ваще-то это еще и прогноз был... ну лан  постараюсь
Прогнозы тоже смотрим .........
 
Movlat Baghiyev:
да это верхние я понял а нижние?Просто если по евро смотреть  так фунт вниз сначало должен выходит,а потом уже наверх  или чтото путаю?

если у бритов брекзит, то и на евре ждать???   


 
tuma_news:

1.0808/10 у меня )

спасибо!

седня пятница...

закрыть все и в кусты до вторника...

 
tuma_news:
хорошо )

сами с собой под конец???


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tuma_news:

давай до вторника-среды)

Спасибо!

А что в понедельник похмель будет?))
 
tuma_news:
тренаж в фотошопе???
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tuma_news:

На демо  )


Добрый вечер .Всмысле на демо?Это может быть о расширения спредов  на выходные так вышло?По фунтику рисунки есть?
 
tuma_news:

На демо  )


да, есть такое...

лажа?

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Lesorub:

да, есть такое...

лажа?

А по фунтику есть чтото?
 
Lesorub:

да, есть такое...

лажа?

У меня на терминале такого нет.

От поставщика зависит....))) 

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