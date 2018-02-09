FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 96
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ваще-то это еще и прогноз был... ну лан постараюсь
да это верхние я понял а нижние?Просто если по евро смотреть так фунт вниз сначало должен выходит,а потом уже наверх или чтото путаю?
если у бритов брекзит, то и на евре ждать???
1.0808/10 у меня )
спасибо!
седня пятница...
закрыть все и в кусты до вторника...
хорошо )
сами с собой под конец???
давай до вторника-среды)
Спасибо!
На демо )
На демо )
да, есть такое...
лажа?
да, есть такое...
лажа?
да, есть такое...
лажа?
У меня на терминале такого нет.
От поставщика зависит....)))