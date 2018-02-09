FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 612
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Ругаться не хочу... Матом...
Странный ответ на прямо поставленный вопрос.
Достали. Засоряют тему.
Сколько проиграли (если не секрет)?
Вопрос не очень. И зачем? В личку мгу.
Ругаться не хочу... Матом...
Удивляют некоторые простаки, или вчера родился и думает на детские вопросы получить ответ...со временем поймет, что на один наивный вопрос даже семь мудрецов не смогут ответить...а матом посылать не надо, а то забанят...у нас же тут строго... ни каких ругательств и препирательств... надо как в детском мультике - телеграммой или бандеролью...культурно все должно быть...)))
Удивляют некоторые простаки, или вчера родился и думает на детские вопросы получить ответ...со временем поймет, что на один наивный вопрос даже семь мудрецов не смогут ответить...а матом посылать не надо, а то забанят...у нас же тут строго... ни каких ругательств и препирательств... надо как в детском мультике - телеграммой или бандеролью...культурно все должно быть...)))
Возможно я и простак и дурачек, просто думаю можно объяснить зачем человек выкладывает какие то малопонятные для меня лично картинки, абстракционизм типа, и при этом говорит "мне все равно". И за что здесь ругаться?
Возможно я и простак и дурачек, просто думаю можно объяснить зачем человек выкладывает какие то малопонятные для меня лично картинки, абстракционизм типа, и при этом говорит "мне все равно". И за что здесь ругаться?
Так не смотри на них )) у других же вопросов не возникает, по этому поводу ,потому как ,там всё понятно ...
Что сказать, дикая страна, дикие нравы.
Все, что хочет тролль – это питаться вашими эмоциями, а именно:
• Вызвать у вас негативные эмоции и как следствие негативную реакцию на его выпады.
• Как можно дольше продлить негативный, но бессмысленный разговор.
• Привлечь к беседе как можно больше народа и испортить всем настроение.
Целые научные статьи есть однако.
Илюша - и есть продукт троллинга.
Микроклимата существовавшего некоторое время назад.
Эффект бабочки.
Но все могло быть иначе...
Илюша - и есть продукт троллинга.
Микроклимата существовавшего некоторое время назад.
Эффект бабочки.
Но все могло быть иначе...
Что то не так???
Кто хочет рискнуть лосем?
Что то не так???
Все не так)))
Куевая музыка, страшные телки, идиотские входа.
Накуя по три недели в просадке сидеть, накуя эти "веера".
Ганн умер, Ганна больше нет)))
Точечные входа на экстремумах, ну или хотя бы
среднее время жизни сигнала/2(3) и сидеть неделю...