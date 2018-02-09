FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 612

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Lesorub:
Ругаться не хочу... Матом...

Странный ответ на прямо поставленный вопрос. 

 
sterva:

Достали. Засоряют тему.

Сколько проиграли (если не секрет)? 


Вопрос не очень. И зачем? В личку мгу.

 
Lesorub:
Ругаться не хочу... Матом...

Удивляют некоторые простаки, или вчера родился и думает на детские вопросы получить ответ...со временем поймет, что на один наивный вопрос даже семь мудрецов не смогут ответить...а матом посылать не надо, а то забанят...у нас же тут строго... ни каких ругательств и препирательств... надо как в детском мультике - телеграммой или бандеролью...культурно все должно быть...)))


 
Сергей Криушин:

Удивляют некоторые простаки, или вчера родился и думает на детские вопросы получить ответ...со временем поймет, что на один наивный вопрос даже семь мудрецов не смогут ответить...а матом посылать не надо, а то забанят...у нас же тут строго... ни каких ругательств и препирательств... надо как в детском мультике - телеграммой или бандеролью...культурно все должно быть...)))



Возможно я и простак и дурачек, просто думаю можно объяснить зачем человек выкладывает какие то малопонятные для меня лично картинки, абстракционизм типа, и при этом говорит "мне все равно". И за что здесь ругаться?

 
vadutr:

Возможно я и простак и дурачек, просто думаю можно объяснить зачем человек выкладывает какие то малопонятные для меня лично картинки, абстракционизм типа, и при этом говорит "мне все равно". И за что здесь ругаться?


Так не смотри на них )) у других же вопросов  не возникает, по этому поводу ,потому как ,там всё понятно ...

 

Что сказать, дикая страна, дикие нравы.

 
sterva:

Все, что хочет тролль – это питаться вашими эмоциями, а именно:

• Вызвать у вас негативные эмоции и как следствие негативную реакцию на его выпады.

• Как можно дольше продлить негативный, но бессмысленный разговор.

• Привлечь к беседе как можно больше народа и испортить всем настроение.

Целые научные статьи есть однако.

Илюша - и есть продукт троллинга.
Микроклимата существовавшего некоторое время назад.
Эффект бабочки.
Но все могло быть иначе...


 
Vizard_:

Илюша - и есть продукт троллинга.
Микроклимата существовавшего некоторое время назад.
Эффект бабочки.
Но все могло быть иначе...


Что то не так???

 

Кто хочет рискнуть лосем?


 
Lesorub:

Что то не так???

Все не так)))
Куевая музыка, страшные телки, идиотские входа.
Накуя по три недели в просадке сидеть, накуя эти "веера".
Ганн умер, Ганна больше нет)))
Точечные входа на экстремумах, ну или хотя бы
среднее время жизни сигнала/2(3) и сидеть неделю...


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