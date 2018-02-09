FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 571

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за Луня Евра ответит...



 
tuma_news:

Центральный страйк у евро 1,1950.

И с премией 1,1990

скажи лучше:  по этой цене войду, по этой цене выйду...

основания такие то


вчерашний Лунь в очередной раз показал, плевать цене

на эти премии и страйки

КУКЛ - вот главный решала на базаре

как захочет, так и будет     


 

распишут Вульфа?    


 
Lesorub:

распишут Вульфа?    



Если уж гулять то верх чуть ниже зелененькой надо бы. ИМХО, но после луня уже и себе не доверяю.)

Кстати ойла 54.55 оттолкнулась. Думаю скоро.)))

 

Скоро пойдем вниз


 

вот, настрадал предсказамус ...



 
sterva:

Если уж гулять то верх чуть ниже зелененькой надо бы. ИМХО, но после луня уже и себе не доверяю.)

Кстати ойла 54.55 оттолкнулась. Думаю скоро.)))

Ена взяла лимит (выше писал)

Лунь протестировал лой (но без меня теперь)

 
tuma_news:

молодец)

А если перескочим за голубую? И далее по  тренду?

Спасибо!


а если бы бабка была дедкой?

 
Lesorub:

Ена взяла лимит (выше писал)

Лунь протестировал лой (но без меня теперь)


Ень с лимитами +++

А вот закрыть лунь мне тяжко.

Вагон денег уйдет.)

Есть картинка по нему масштабная?

Может маркет спасет?
 
sterva:

Ень с лимитами +++

А вот закрыть лунь мне тяжко.

Вагон денег уйдет.)

Есть картинка по нему масштабная?

Может маркет спасет?

Н4 пока:


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