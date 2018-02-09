FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 571
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за Луня Евра ответит...
Центральный страйк у евро 1,1950.
И с премией 1,1990
скажи лучше: по этой цене войду, по этой цене выйду...
основания такие то
вчерашний Лунь в очередной раз показал, плевать цене
на эти премии и страйки
КУКЛ - вот главный решала на базаре
как захочет, так и будет
распишут Вульфа?
распишут Вульфа?
Если уж гулять то верх чуть ниже зелененькой надо бы. ИМХО, но после луня уже и себе не доверяю.)
Кстати ойла 54.55 оттолкнулась. Думаю скоро.)))
Скоро пойдем вниз
вот, настрадал предсказамус ...
Если уж гулять то верх чуть ниже зелененькой надо бы. ИМХО, но после луня уже и себе не доверяю.)
Кстати ойла 54.55 оттолкнулась. Думаю скоро.)))
Ена взяла лимит (выше писал)
Лунь протестировал лой (но без меня теперь)
молодец)
А если перескочим за голубую? И далее по тренду?
Спасибо!
а если бы бабка была дедкой?
Ена взяла лимит (выше писал)
Лунь протестировал лой (но без меня теперь)
Ень с лимитами +++
А вот закрыть лунь мне тяжко.
Вагон денег уйдет.)
Есть картинка по нему масштабная?Может маркет спасет?
Ень с лимитами +++
А вот закрыть лунь мне тяжко.
Вагон денег уйдет.)
Есть картинка по нему масштабная?Может маркет спасет?
Н4 пока: