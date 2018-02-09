FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 864

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Aleksandr Yakovlev:

Просто меня смущает бар от 1 декабря 17 года 18-00 по времени.Такие бары просто так не стреляют. поход движения может пойти вверх от текущей цены.

Стреляющий бар...  



 

Люди,вот в этой части кода комбинация \r\n рисует в МТшке символ-квадратик,а мне нужна стрелка вверх или вниз. Такие комбинации с другого индюка как \xF1 \xF2 не подходят.

buyout = "BUY Positive SWAP    \r\n";

.......Вот так программируем!

Ренки нет ,мож кто чего подскажет.

 

Урвать честных 65...   



 
Lesorub:

Урвать честных 65...   




У меня бай стоит с 133,49, поставил БУ 36 пунктов , надеюсь пробьем уровень 134.45 -закрепимся и пойдем выше

 

Всех с прошедшими и наступающим. Соболезнования друзьям доллара. 

Уже почти не сомневаюсь в 1.225. Индекс доллара просто убит.

Пробую интрадей шорт до 1.205. И по золоту короткую до 1300.

 

ах - ах - ах...,  на базе 162


 
Lesorub:

ах - ах - ах...,  на базе 162



Ауди висит?

 

Мои безубытки.




 
sterva:

Ауди висит?

все прошлогоднее закрыто с убытком...



 

В средне-долгосроке идёт по дедовским приметам....без всяких бирж и оанд.


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