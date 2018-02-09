FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 864
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Просто меня смущает бар от 1 декабря 17 года 18-00 по времени.Такие бары просто так не стреляют. поход движения может пойти вверх от текущей цены.
Стреляющий бар...
Люди,вот в этой части кода комбинация \r\n рисует в МТшке символ-квадратик,а мне нужна стрелка вверх или вниз. Такие комбинации с другого индюка как \xF1 \xF2 не подходят.
buyout = "BUY Positive SWAP \r\n";
.......Вот так программируем!
Ренки нет ,мож кто чего подскажет.
Урвать честных 65...
Урвать честных 65...
У меня бай стоит с 133,49, поставил БУ 36 пунктов , надеюсь пробьем уровень 134.45 -закрепимся и пойдем выше
Всех с прошедшими и наступающим. Соболезнования друзьям доллара.
Уже почти не сомневаюсь в 1.225. Индекс доллара просто убит.
Пробую интрадей шорт до 1.205. И по золоту короткую до 1300.
ах - ах - ах..., на базе 162
ах - ах - ах..., на базе 162
Ауди висит?
Мои безубытки.
Ауди висит?
все прошлогоднее закрыто с убытком...
В средне-долгосроке идёт по дедовским приметам....без всяких бирж и оанд.