FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 286

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tuma_news:

Приветик , Сергей!

затарился  Еврой вверх?

Спасибо!)

уже третий день выгружаем:


 
я так думаю рост до 1,093,  а там вниз (по дню если смотреть) примерно до 1,0670. Я прав?
 
Есть кто в живых с волшебным пендалем?
 
Британца закрыл все сделки, пусть устаканится.
 
Sergey Novokhatskiy:
Британца закрыл все сделки, пусть устаканится.

жду такого развития пока:

Лесоруб, что твои палки говорят, давай сравним.

 
Sergey Novokhatskiy:

жду такого развития пока:

Лесоруб, что твои палки говорят, давай сравним.

индекс - песенка еще не спета:


 

порой ждёшь движухи, а здесь сходил пришел уже часть профит... часть почти.

Прям радуют такие дни, почаще бы.


 
Sergey Novokhatskiy:

порой ждёшь движухи, а здесь сходил пришел уже часть профит... часть почти.

Прям радуют такие дни, почаще бы.

ага, будет, будет движуха.

мало не покажется.........

 
Renat Akhtyamov:

ага, будет, будет движуха.

мало не покажется.........

на какой паре ожидаешь скачки?
 
5 минут. полет нормальный )
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