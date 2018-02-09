FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 286
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Приветик , Сергей!
затарился Еврой вверх?
Спасибо!)
уже третий день выгружаем:
Британца закрыл все сделки, пусть устаканится.
жду такого развития пока:
Лесоруб, что твои палки говорят, давай сравним.
жду такого развития пока:
Лесоруб, что твои палки говорят, давай сравним.
индекс - песенка еще не спета:
порой ждёшь движухи, а здесь сходил пришел уже часть профит... часть почти.
Прям радуют такие дни, почаще бы.
порой ждёшь движухи, а здесь сходил пришел уже часть профит... часть почти.
Прям радуют такие дни, почаще бы.
ага, будет, будет движуха.
мало не покажется.........
ага, будет, будет движуха.
мало не покажется.........