FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 425
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есть такое дело:
обеими ногами за
3-ю неделю подряд понять не могу
вот:
вот:
радуюсь успехам ближнего!!!
доброго дня, добрые люди!
Коридор немного странный получился.
Вообще не понимаю почему фунт кому- то так дорог.)
А что по вашему мнению странного? К вас как он выглядит?
Глобальное направление по прежнему на Север, и открылся на "сломе" Коррекционного отката
Странная покупка над каналом, а не внизу голубого.
Как по мне-вход говн...
Поясните, какие у вас входы говн... а какие хорошие? А то мне что-то не понятно
Это будет говорить о развороте/коррекции?
Или просто новая вершинка образуется?
У меня сегодня спрогнозилась.(ну вчера,то есть ночью)
мне уровни не ведомы в точном отношении отработки по времени, но шанс закрыть дыру внизу есть с последующим закрытием дыры вверху образованной еще в переходе с 2014 на 2015 год.
по моей разметке должен быть ход в рамках Н4, а в рамках викли кррекция.
минимальная 1.09+... максимум примерно даже и в 6-й этаж могут кольнуть...
да че там
викли Евро:
уровни по дыркам:
вмажем по дыркам третьей волной
мне уровни не ведомы в точном отношении отработки по времени, но шанс закрыть дыру внизу есть с последующим закрытием дыры вверху образованной еще в переходе с 2014 на 2015 год.
по моей разметке должен быть ход в рамках Н4, а в рамках викли кррекция.
минимальная 1.09+... максимум примерно даже и в 6-й этаж могут кольнуть...
да че там
викли Евро:
уровни по дыркам:
вмажем по дыркам третьей волной