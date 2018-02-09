FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 425

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План торговли нефти марки brent на предстоящую неделю.Нефть


[Удален]  
Lesorub:

есть такое дело:



обеими ногами за 
 
Renat Akhtyamov:



3-ю неделю подряд понять не могу

вот:



[Удален]  
Lesorub:

вот:




 радуюсь успехам ближнего!!! 
 
седня - край завтре ждем вершинку по Еве
доброго дня, добрые люди!
 
sterva:


Коридор немного странный получился.

Вообще не понимаю почему фунт кому- то так дорог.)


А что по вашему мнению странного? К вас как он выглядит?

 

Глобальное направление по прежнему на Север, и открылся на "сломе" Коррекционного отката


 
tuma_news:

Странная покупка над каналом, а не внизу голубого.

Как по мне-вход говн...


Поясните, какие у вас входы говн... а какие хорошие? А то мне что-то не понятно
 
tuma_news:

Это будет говорить о развороте/коррекции?

Или просто новая вершинка образуется?

У меня сегодня спрогнозилась.(ну вчера,то есть ночью)



мне уровни не ведомы в точном отношении отработки по времени, но шанс закрыть дыру внизу есть с последующим закрытием дыры вверху образованной еще в переходе с 2014 на 2015 год.
по моей разметке должен быть ход в рамках Н4, а в рамках викли кррекция.
минимальная 1.09+... максимум примерно даже и в 6-й этаж могут кольнуть...
да че там
викли Евро:


уровни по дыркам:
вмажем по дыркам третьей волной
 
Sergey Nokhrin:

мне уровни не ведомы в точном отношении отработки по времени, но шанс закрыть дыру внизу есть с последующим закрытием дыры вверху образованной еще в переходе с 2014 на 2015 год.
по моей разметке должен быть ход в рамках Н4, а в рамках викли кррекция.
минимальная 1.09+... максимум примерно даже и в 6-й этаж могут кольнуть...
да че там
викли Евро:


уровни по дыркам:
вмажем по дыркам третьей волной
Ваши бы слова да хоть кому нибудь в уши!!!!!!
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