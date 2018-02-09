FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 509
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посмотрим на фунта:
чет терзают меня смутные сомнения:
чет терзают меня смутные сомнения:
Илья, может и так. Наблюдаем я свои сделки указал.
Илья, может и так. Наблюдаем я свои сделки указал.
Все окейно!!!
Палки чет против...
Все окейно!!!
Палки чет против...
Помнишь разворот по евро в 2014 году? в мае по моему.
оч. серъезное сопротивление. Итересно рассосались ли там за 2 года с лишним?...
не понял
Помнишь разворот по евро в 2014 году? в мае по моему.
Я не помню, что вчера было...
А с мая 2014 я слил на новый 200 Крузак, ну мож на Прадик...
Я не помню, что вчера было...
А с мая 2014 я слил на новый 200 Крузак, ну мож на Прадик...
хреново(((