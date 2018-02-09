FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 509

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посмотрим на фунта:


 
 
Иван Юрченко:

чет терзают меня смутные сомнения:


 
Lesorub:

чет терзают меня смутные сомнения:



Илья, может и так. Наблюдаем я свои сделки указал.

 
Иван Юрченко:

Илья, может и так. Наблюдаем я свои сделки указал.

Все окейно!!!

Палки чет против...

 
Lesorub:

Все окейно!!!

Палки чет против...


Помнишь разворот по евро в 2014 году? в мае по моему.  

 
Иван Юрченко:
оч. серъезное сопротивление. Итересно рассосались ли там за 2 года с лишним?...
 
Renat Akhtyamov:
оч. серъезное сопротивление. Итересно рассосались ли там за 2 года с лишним?...

не понял 

 
Иван Юрченко:

Помнишь разворот по евро в 2014 году? в мае по моему.  

Я не помню, что вчера было...

А с мая 2014 я слил на новый 200 Крузак, ну мож на Прадик...

 
Lesorub:

Я не помню, что вчера было...

А с мая 2014 я слил на новый 200 Крузак, ну мож на Прадик...


хреново(((

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