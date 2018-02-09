FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 702
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Недостаток того форума, что много людей пытаются просто написать что-то. Лишь бы была запись. Они путают, у них больше не применимых теорий. Я могу сейчас написать любую текущую цену по любой паре и доказать, что цена пришла к "очень значимому уровню и от него пойдет обязательно верх или вниз. Далее приложить график с двумя стрелочками. За это там никогда не критикуют, а вот за неверное направление или вход.................... )))
Вот и расплодилось их там с непонятными никами. Удачливый ли он трейдер или миллиардер с миллиардной демо просадой? Кто помогает стать богаче?)))
Там есть серьёзные ребята,чувствуется платят,скачивают отчёты,фасуют их или имеют бесплатный особенный доступ,но лично мне надо ежемесячно к пенсии сделать 6-10 тыщ деревом,только и всего и спортивное гадание меня не устраивает,а также всякие чудесные проги,к которым постоянно добавляются билды.
Да,это верно,затягивает.
Посмотри ещё на киви/кад. Кросс уже в перегрузе,давал уже формацию разворота,но ушёл ниже и может ещё прощупывать и кряхтеть,но набор веером уже не страшен. Своп попутный....у меня.
Ну чо за дурацкий алгоритм у котировщика? ....
Не отдают спред, дык отстань, просто проср.л и делов то... Нет, будет долбить до посиненения!
1.1772 - 1.1791....., интересно - когда свалит с корридора?
лишь бы аск и бид не поменялись местами...
уж на этот случай тож предусмотрел, мало ли...
А вот так осторожненько она входит(щупает) в новый корридорчик:
Рена, ты правильно рисуешь)
Только вот фаза падения ещё не завершена )
А покупать в фазе падения....Ну как хочешь )))
Ну чо за дурацкий алгоритм у котировщика? ....
Не отдают спред, дык отстань, просто проср.л и делов то... Нет, будет долбить до посиненения!
1.1772 - 1.1791....., интересно - когда свалит с корридора?
лишь бы аск и бид не поменялись местами...
уж на этот случай тож предусмотрел, мало ли...
А вот так осторожненько она входит(щупает) в новый корридорчик:
ну так расскажи, было что толкового в этом?
Менялись местами?
Спасибо!
Ближайшие цели)))
Ближайшие цели)))
Где цели-то? Вижу только безжизненные полоски,где давно уже нет денег. В принципе,с любого флета проведи вертикаль и когда-нибудь цена там будет......на исторически повторяющемся графике.Ты ж не забывай,что тот же Голдман сакс груп ещё в начале десятилетия отряжал на алгоритмическую торговлю премиальных сотни миллионов долларов и графические индикаторы из Аненербе(наследие предков) с ближайшими целями не помогут.
ну так расскажи, было что толкового в этом?
Менялись местами?
Спасибо!
не, не менялись, тьфу-тьфу
)
Ближайшие цели)))
Вот так делай и никого не слушай. Продолжай, вобщем:
А я такую картинко кину.
Ну кто хотел скелет рынка и график (правда ему уже год и мои черные линии сдвинулись, смотрите на красную, синюю, розовую и зеленую - это СМЕ):
Цена в легкую в течении любого дня может слетать не более чем на 15% от текущей как вверх, так и вниз. А завтра - снова 15% от текущей и т.д.
Можете проверить на фунте:
Вот вам уровни и прогноз на всю оставшуюся валютную торговую деятельность ибо ситуация стабильна и
не меняется никогда. ВСЕГДА ТАК!
Как видим, по фунту не было возможности перестраховаться хеджированием через другие валютные пары. Т.е. и АРБИТРАЖная стратегия НЕ РАБОТАЕТ!!!
Однако цена сначала пойдет против большинства. (смотрите Оанду и больше ничего не нужно.)
Естественно что менее рискованными валютными парами с точки зрения торговли являются те, у которых цена меньше, например австрал (15% касаемо) и покупки, т.к. есть ограничитель - цена 0.
Удачи ))) !
Цена в легкую в течении любого дня может слетать не более чем на 15% от текущей как вверх, так и вниз. А завтра - снова 15% от текущей и т.д.
Рена,а спред обычно сколько составляет в % от текущей?