FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 702

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sterva:

Недостаток того форума, что много людей пытаются просто написать что-то. Лишь бы была запись. Они путают, у них больше не применимых теорий. Я могу сейчас написать любую текущую цену по любой паре и доказать, что цена пришла к "очень значимому уровню и от него пойдет обязательно верх или вниз. Далее приложить график с двумя стрелочками. За это там никогда не критикуют, а вот за неверное направление или вход....................  )))

Вот и расплодилось их там с непонятными никами. Удачливый ли он трейдер или миллиардер с миллиардной демо просадой? Кто помогает стать богаче?))) 


Там есть серьёзные ребята,чувствуется платят,скачивают отчёты,фасуют их или имеют бесплатный особенный доступ,но лично мне надо ежемесячно к пенсии сделать 6-10 тыщ деревом,только и всего и спортивное гадание меня не устраивает,а также всякие чудесные проги,к которым постоянно добавляются билды.

 
Vadens:

Да,это верно,затягивает.

Посмотри ещё на киви/кад. Кросс уже в перегрузе,давал уже формацию разворота,но ушёл ниже и может ещё прощупывать и кряхтеть,но набор веером уже не страшен. Своп попутный....у меня.

Спасибо, посмотрю конечно. Разницу давно наблюдаю, но пока все не посмотрела.
 
Renat Akhtyamov:

Ну чо за дурацкий алгоритм у котировщика? ....

Не отдают спред, дык отстань, просто проср.л и делов то... Нет, будет долбить до посиненения!

1.1772 - 1.1791....., интересно - когда свалит с корридора?

лишь бы аск и бид не поменялись местами...

уж на этот случай тож предусмотрел, мало ли...

А вот так осторожненько она входит(щупает) в новый корридорчик:


Рена, ты  правильно рисуешь)

Только вот  фаза   падения ещё не завершена )

А покупать в фазе падения....Ну как хочешь )))


 
Renat Akhtyamov:

Ну чо за дурацкий алгоритм у котировщика? ....

Не отдают спред, дык отстань, просто проср.л и делов то... Нет, будет долбить до посиненения!

1.1772 - 1.1791....., интересно - когда свалит с корридора?

лишь бы аск и бид не поменялись местами...

уж на этот случай тож предусмотрел, мало ли...

А вот так осторожненько она входит(щупает) в новый корридорчик:


ну так расскажи, было что толкового  в этом?

Менялись местами?

Спасибо!

 

Ближайшие цели)))

Файлы:
EURUSDH4.png  64 kb
 
DOC08:

Ближайшие цели)))


Где цели-то? Вижу только безжизненные полоски,где давно уже нет денег. В принципе,с любого флета проведи вертикаль и когда-нибудь цена там будет......на исторически повторяющемся графике.

Ты ж не забывай,что тот же Голдман сакс груп ещё в начале десятилетия отряжал на алгоритмическую торговлю премиальных сотни миллионов долларов и графические индикаторы из Аненербе(наследие предков) с ближайшими целями не помогут.
 
tuma_news:

ну так расскажи, было что толкового  в этом?

Менялись местами?

Спасибо!

не, не менялись, тьфу-тьфу

)

 
DOC08:

Ближайшие цели)))

Вот так делай и никого не слушай. Продолжай, вобщем:


 

А я такую картинко кину.

Ну кто хотел скелет рынка и график (правда ему уже год и мои черные линии сдвинулись, смотрите на красную, синюю, розовую и зеленую - это СМЕ):


Цена в легкую в течении любого дня может слетать не более чем на 15% от текущей как вверх, так и вниз. А завтра - снова 15% от текущей и т.д.

Можете проверить на фунте:


Вот вам уровни и прогноз на всю оставшуюся валютную торговую деятельность ибо ситуация стабильна и

не меняется никогда. ВСЕГДА ТАК!

Как видим, по фунту не было возможности перестраховаться хеджированием через другие валютные пары. Т.е. и АРБИТРАЖная стратегия НЕ РАБОТАЕТ!!!

Однако цена сначала пойдет против большинства. (смотрите Оанду и больше ничего не нужно.)

Естественно что менее рискованными валютными парами с точки зрения торговли являются те, у которых цена меньше, например австрал (15% касаемо) и покупки, т.к. есть ограничитель - цена 0.

Удачи ))) !

 
Renat Akhtyamov:


Цена в легкую в течении любого дня может слетать не более чем на 15% от текущей как вверх, так и вниз. А завтра - снова 15% от текущей и т.д.



Рена,а спред обычно сколько составляет в % от текущей?

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