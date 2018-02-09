FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 67

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https://www.mql5.com/en/charts/6466820/usdcad-m15-templer-holdings-management
Chart USDCAD, M15, 2017.01.24 09:26 UTC, Templer Holdings Management ,Ltd., MetaTrader 4, Demo
Chart USDCAD, M15, 2017.01.24 09:26 UTC, Templer Holdings Management ,Ltd., MetaTrader 4, Demo
  • www.mql5.com
Symbol: USDCAD. Periodicity: M15. Broker: Templer Holdings Management ,Ltd.. Trading Platform: MetaTrader 4. Trading Mode: Demo. Date: 2017.01.24 09:26 UTC.
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Sergey Novokhatskiy:
а я в ближайшее время жду укрепления доллара ко всем парам, почему не знаю
Согласен .но в течении  месяца .
 
Всё ближе и ближе времечко,когда всем нам наступит.......паритет. Не знаю как это будет выглядеть и,чтоб не позавидовать,надеюсь никто не знает. То ли контрольным выстрелом всех знатно вобьют в 9-ку,то ли втихаря,без контрольных,на азии,например,перебросят рынок в другую ценовую зону и не обязательно в 9-ю,а в 26-ю!. В плавный спуск почему-то не верится.....,а может по этой причине это и произойдёт. Тогда ветка 20 страниц в день будет делать.
 
Вчера Стерва выкладывала инфу по фунту на сегодня,насчёт суда по членству в ЕС,а я у себя не нахожу такой новости и рынок флетует. Мож завтра Карни чё скажет. Хочется движух на фунте.
 
Глобальный бай 
 
Vadens:
Вчера Стерва выкладывала инфу по фунту на сегодня,насчёт суда по членству в ЕС,а я у себя не нахожу такой новости и рынок флетует. Мож завтра Карни чё скажет. Хочется движух на фунте.
https://news.mail.ru/politics/28532805/?frommail=1
 

мнение мифа.. 

1,10+  евра

ну и фунт 1.27+
 
GhostMan:

мнение мифа.. 

1,10+  евра

ну и фунт 1.27+

все вы - просто кю



 
tuma_news:

на какой период прогноз? День ? Неделя? Месяц?

на, пацак - одень ка цак



 
Renat Akhtyamov:

С этого момента я - пас.

Только бизнес.

Некогда мне болтать, давно уже не пью и врать я не умею:.

Плюсом такое:


Всем успеха !!!!!!

© new-rena

эрКЮль ушел - гуд бай эрКЮль



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