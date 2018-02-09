FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 67
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а я в ближайшее время жду укрепления доллара ко всем парам, почему не знаю
Вчера Стерва выкладывала инфу по фунту на сегодня,насчёт суда по членству в ЕС,а я у себя не нахожу такой новости и рынок флетует. Мож завтра Карни чё скажет. Хочется движух на фунте.
мнение мифа..
1,10+ еврану и фунт 1.27+
мнение мифа..
1,10+ еврану и фунт 1.27+
все вы - просто кю
на какой период прогноз? День ? Неделя? Месяц?
на, пацак - одень ка цак
С этого момента я - пас.
Только бизнес.
Некогда мне болтать, давно уже не пью и врать я не умею:.
Плюсом такое:
Всем успеха !!!!!!
© new-rena
эрКЮль ушел - гуд бай эрКЮль